​Damiano David reinterpreta “Nothing Breaks Like a Heart” per Spotify Singles – Valentine’s Day Edition

Da oggi è disponibile su Spotify la versione di Damiano David di “Nothing Breaks Like a Heart”, il brano di successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus. Questa reinterpretazione fa parte della speciale playlist “Spotify Singles – Valentine’s Day Edition”, una raccolta di brani selezionati per celebrare San Valentino in maniera unica e intensa.

Con questa versione, Damiano offre una lettura personale e profonda della canzone, giocando sul contrasto tra il tradizionale concetto di San Valentino e una visione più matura e non convenzionale dell’amore. La sua voce intensa esplora il dolore e la complessità dell’amore, enfatizzando la vulnerabilità e la passione che ne derivano.

In merito alla scelta del brano, Damiano spiega: “Spotify mi ha dato l’opportunità di esprimere il mio personale punto di vista sul giorno di San Valentino. Ho scelto Nothing Breaks Like A Heart perché affronta l’amore nella sua forma più complessa: passione, dolore e di come ognuno di noi viva queste emozioni. Ho cercato di andare oltre la superficie e affrontare la complessità dell’amore, senza filtri”.

A rendere ancora più unica questa versione è l’uso di strumenti vintage come il theremin, il mellotron, tamburelli d’epoca e campane tubolari, che conferiscono al brano un’atmosfera evocativa. Damiano ha voluto omaggiare le sue radici musicali italiane, prendendo ispirazione da Ennio Morricone per creare un arrangiamento suggestivo e cinematografico.

Parlando della reinterpretazione, l’artista ha dichiarato: “Ronson e Miley sono due artisti che ammiro immensamente. L’approccio musicale vintage di Ronson è intramontabile e sempre fedele alle sue radici. Miley, invece, porta con sé il country, mondo da cui proviene. Per questa versione, ho voluto attingere alle mie profonde radici musicali italiane, dando al brano un suono evocativo ispirato a Morricone”.

Nel frattempo cresce l’attesa per il World Tour 2025, che vedrà Damiano David impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. In Italia, i fan potranno assistere a due imperdibili concerti: il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano e l’11 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.