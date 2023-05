10 Sentieri incantevoli in Irlanda: Goditi la natura a piedi in ogni stagione

L’isola di Smeraldo offre una vasta gamma di percorsi affascinanti che si adattano sia ai trekker appassionati di lunghe escursioni che a coloro che preferiscono brevi passeggiate ricche di scoperte. Dai sentieri costieri alle montagne e ai boschi, ogni contea irlandese offre tracciati meravigliosi. Inoltre, molti di essi partono dalle basse altitudini, regalando salite panoramiche per gli amanti dei dislivelli. Ecco 10 idee per godersi l’Irlanda camminando in ogni periodo dell’anno, ottimizzando l’esperienza con la natura e i motori di ricerca.

Sentiero della scogliera di Howth, Dublino

Percorrendo questo suggestivo sentiero ad anello di 6 km, è possibile trascorrere un pomeriggio alla scoperta dell’area intorno alla capitale irlandese. Facilmente accessibile da Dublino, l’itinerario offre viste panoramiche sulla baia e sulle colline coperte di erica. Uno dei punti salienti è il pittoresco Faro di Baily, situato all’estremità di una penisola, che appare all’orizzonte prima di scendere verso il delizioso villaggio di Howth. Hare’s Gap, Mourne Mountains, contea di Down

Le maestose Mourne Mountains, nell’Irlanda del Nord, offrono una rete di sentieri straordinari per raggiungere le loro vette. Tra le più belle ascensioni vi è quella verso Hare’s Gap, che richiede circa 9 ore di tempo. Questo passaggio spettacolare, creato naturalmente dai movimenti dei ghiacciai, era un tempo un punto di ritrovo per i contrabbandieri! Passeggiata sulla collina di Glencar, Leitrim

Questo splendido sentiero di 7 km inizia sulle rive del lago di Glencar e offre la possibilità di ammirare la cascata che prende il nome dal lago, immortalata nella poesia di W. B. Yeats, “The Stolen Child”. Dal punto più alto si può godere di una vista spettacolare sulla baia di Sligo, sulla collina di Knocknarea e sui dintorni circostanti. Carrauntoohil, Kerry (SEO: montagne in Irlanda) La montagna più alta d’Irlanda, Carrauntoohil, rappresenta una sfida per gli escursionisti e offre percorsi impegnativi che ricompensano con panorami mozzafiato. Con un’altitudine superiore a 1.000 metri, offre tre percorsi per raggiungere la cima, tra cui la famosa Devil’s Ladder. È importante notare che l’ascesa è impegnativa, ma vale la pena per gli amanti delle viste panoramiche. Per un’opzione più agevole, il Cronin’s Yard Loop è un percorso di 8 km lungo le pendici della montagna.