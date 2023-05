100 Anni di Lingotto: il segno distintivo del design per il futuro del brand FIAT

Oggi, FIAT celebra il centenario dell’indimenticabile Lingotto: è passato un secolo dal momento in cui, il 22 maggio 1923, fu ufficialmente inaugurato questo importante stabilimento produttivo, affermandosi immediatamente come uno dei principali poli industriali italiani. L’edificio famoso ha ora una nuova vita e uno scopo, ma continua ad essere una fonte di nuove idee e ispirazioni.

Per FIAT, il Lingotto rappresenta un luogo in cui la tradizione si unisce al futuro. Nei suoi primi giorni, la sua struttura iconica e le sue caratteristiche erano un manifesto che ha veramente lanciato FIAT nel ventesimo secolo. Oggi, rappresenta nuovamente il manifesto della rinnovata visione del marchio nel ventunesimo secolo.

Nel video celebrativo intitolato “Plasmando il Futuro”, Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO Globale di Stellantis, ha dichiarato: “In FIAT crediamo che il Lingotto e la pista siano punti di riferimento che meritano di diventare ‘indicatori di design’. Le loro caratteristiche hanno ispirato i designer di FIAT a definire le linee dei futuri modelli, dalla straordinaria pista sul tetto alla rampa – una vera rivoluzione negli anni ’20 – che rappresenta il manifesto della nostra tradizionale leggerezza: meno materiale, più spazio. Questa è la nostra visione dell’interior design rivolta al futuro. La forma ovale de ‘La Pista 500’ ispira vari nuovi elementi distintivi per gli interni, mentre la facciata, con le sue finestre leggere, diventerà una firma caratteristica dei futuri modelli. Non vedo l’ora di lanciare questi modelli ‘ispirati al Lingotto’ fra un anno.”

Negli anni ’80, l’edificio del Lingotto ha trovato una nuova vocazione quando è stato consegnato alla città di Torino, e la collezione di Giovanni e Marella Agnelli ne è diventata il simbolico nucleo.

Oggi, l’apertura de “La Pista 500” riconnette il pubblico con l’originaria identità di questo sito speciale, fondendo il passato con nuove, fresche e vitali radici.

“La Pista 500” è il più grande giardino pensile d’Europa, e Casa 500 – che accoglie visitatori interessati all’iconica FIAT, all’arte, all’architettura e alla natura – non è solo un museo: rappresenta l’inizio di un viaggio nel futuro. Il Lingotto, sede originaria e simbolica di FIAT da un secolo, è in costante evoluzione e si adatta al passare del tempo, proprio come il brand FIAT.