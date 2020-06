SKODA, una tradizione di eccellenza anche su due ruote

Forse non tutti sanno che ŠKODA è nata, 125 anni fa, come azienda produttrice di biciclette. I due fondatori, Václav Laurin e Václav Klement, iniziarono infatti proprio con le due ruote e solo nel 1905 intuirono il potenziale della produzione di automobili.

L’offerta di prodotto ŠKODA, infatti, non comprende solo una gamma articolata dalle auto più compatte come FABIA all’ammiraglia SUPERB, passando per i nuovi SUV, KAMIQ, KAROQ e KODIAQ. La Casa boema, infatti, propone un ricco catalogo di biciclette che conta ben 17 modelli, da quelle per bambini alle e-bike e che possono essere ordinate direttamente in Concessionaria. Questo è anche il motivo per il quale il marchio, negli anni, è rimasto legato al mondo delle due ruote a pedali, un legame che da 16 anni trova sbocco anche nella posizione di Official Partner del Tour de France, attraverso la fornitura delle auto alla direzione gara, all’organizzazione e a molti dei Team impegnati.

Tra le più recenti modelli a due ruote, spiccano le e-mountain bike “EMTB full” e “EMTB”, la prima con sospensioni anteriori e posteriore. Entrambe utilizzano il movimento Shimano STEPS E7000 e batteria STEPS BT-E8010 con capacità di 504Wh. Della gamma elettrificata fanno parte anche i “crossover” EBIKE ed E-BIKE lady. I modelli KID16, KID 20 e KID 24 sono invece rivolti ai più piccoli e hanno ruote con diametri da 16” a 24”.

Visto il legame con le competizioni ciclistiche, non possono mancare in catalogo modelli racing, caratterizzati da materiali e tecniche costruttive di alto livello, che trovano la massima espressione nella ROAD ELITE, del peso di soli 7,9 kg grazie al telaio in fibra di carbonio ultra-leggero, con componentistica Shimano ULTEGRA-R8000 e cerchi DT Swiss con pneumatici tubeless.

Gli amanti della pedalata nella natura, senza assistenza elettrica, trovano in catalogo tre modelli di mountain bike tradizionali, MTB 29 FULL, MTB 29 e MTB LADY. La versione MTB 29 FULL è dotata di telaio in carbonio, cambio SRAM Eagle e sospensioni DT Swiss con 100 mm di escursione.

Completano l’offerta i modelli da città dal look retrò, che richiama volutamente gli albori della produzione ŠKODA. Alle biciclette VOITURETTE e CITY si affianca la CITY LADY, tutte caratterizzate dal cambio Shimano a 7 rapporti, a cui la VOITURETTE aggiunge la soluzione della trasmissione a cinghia, per una pedalata particolarmente confortevole.

Non manca, infine, una soluzione pensata espressamente per gli automobilisti che vogliono usare le due ruote come mezzo di spostamento per “l’ultimo chilometro” in città. Il modello ripiegabile STRETCHGO trova infatti posto con facilità nel vano bagagli dell’auto.

Maggiori informazioni sono reperibili presso la rete delle Concessionarie ufficiali