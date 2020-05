Netgear Orbi: il wifi che arriva dappertutto

La connessione internet è diventata ufficialmente il nostro nuovo “mezzo di trasporto” per sfuggire virtualmente alla quarantena: permette ai grandi di lavorare senza andare in ufficio, ai giovani di studiare online senza andare a scuola, agli sportivi di rimanere in forma con innumerevoli app, agli amanti della musica di ascoltare concerti live da tutto il mondo o agli appassionati di tecnologia di interagire live durante webinar dedicati.

La fruizione di contenuti, soprattutto live, che possono essere lezioni, conference call, concerti o videogiochi non può prescindere dalla velocità e dalla stabilità del segnale.

Il mercato offre diversi prodotti e tecnologie che rappresentano soluzioni più o meno definitive a queste problematiche. Netgear è l’azienda leader nel settore dei sistemi WiFi che ha fatto dell’innovazione e del connettere le persone a internet la propria mission.

L’ultradecennale esperienza in questo settore le ha permesso di arrivare a integrare nei propri dispositivi tecnologie che anticipano e rispondono alle nostre esigenze crescenti di WiFi e i sistemi WiFi Mesh Orbi ne sono un esempio. La particolarità di questi sistemi è rappresentata

sicuramente dalla rete mesh, una delle caratteristiche tecnologiche che li distingue dai classici repeater WiFi, soluzioni non definitive in determinate situazioni, che possono rispondere solo momentaneamente e non sempre alle performance desiderate di WiFi.

Il numero di dispositivi connessi, le dimensioni dell’abitazione e la struttura architettonica della casa sono elementi determinanti per le performance di una rete WiFi e spesso sono elementi non considerati.

Oggi, avere un sistema WiFi performante in casa, significa: