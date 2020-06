Nuovo Jeep Compass, il C-SUV made in Italy

Non ha subito particolari modifiche dal punto di vista estetico ma, in casa Jeep, hanno puntato su aggiornamenti sostanziali. Il MY20 della Compass, già prodotta in Brasile, Cina, India e Messico, va infatti ad aggiungersi a Renegade nelle linee di produzione Fca di Melfi.

Il successo della vettura, infatti, ha reso possibile il trasferimento della produzione, compresa quella della nuova versione elettrificata “4xe” con tecnologia ibrida plug-in, direttamente in Italia. Si tratta del completamento di un ulteriore tassello nel programma di investimenti da 5 miliardi di euro che FCA ha stanziato per le fabbriche italiane e di un passo importante nell’evoluzione del brand che mette in risalto sia la sua vocazione all’innovazione tecnologica sia l’eccellenza della fabbrica italiana.

La nuova Compass è alimentata dal nuovo motore turbo a benzina da 1,3 litri in grado di erogare 130 CV o 150 CV di potenza per garantire un’esperienza di guida fluida e confortevole e dall’aggiornata versione del propulsore diesel MultiJet II da 1,6 litri e 120 CV con SCR (Selective Catalytic Reduction).

Per la prima volta, la nuova generazione di Compass, offre la disponibilità del cambio automatico DDCT abbinato alla trazione anteriore (è la prima volta che un cambio automatico è disponibile sulla Compass insieme alla trazione anteriore); sono stati ritarati anche sterzo e sospensioni per renderla ancora più in linea con le aspettative dei clienti europei

Nella seconda metà dell’anno la gamma di allargherà alle versioni ibride a batterie ricaricabili che adottano le versioni da 190 e 240 Cv del propulsore 1.3 benzina. Entrambe offriranno esclusivamente la trazione integrale “4xe”.

La vettura dispone, inoltre, di una connettività all’avanguardia al fine di soddisfare le necessità di clienti sempre più esigenti. Introdotti per la prima volta nella gamma Jeep con la Jeep Renegade MY2020, i nuovi Uconnect Services presentano una serie di funzionalità accessibili tramite diversi touchpoints, tra cui l’app mobile My Uconnect, il proprio smartwatch, il sito web, i pulsanti sulla plafoniera al tetto e la radio.

Disponibili dal lancio su tutti gli allestimenti Compass a partire dalla Longitude e in abbinamento ai sistemi di infotainment da 7” e da 8,4”, i nuovi Uconnect Services offrono una connettività di bordo e da remoto avanzata e una serie di servizi utili per la sicurezza e il comfort.

Inoltre sui modelli 4xe si aggiungeranno funzionalità specifiche per la guida elettrificata che consentiranno ai clienti di controllare il livello di carica della batteria direttamente dalla app mobile My Uconnect, di programmare la ricarica e il climatizzatore e di visualizzare le stazioni di ricarica più vicine sulla app mobile My Uconnect e sul sistema Uconnect 8,4” NAV quando la batteria si sta scaricando.

In occasione del lancio di nuova Compass, oltre alle consuete offerte finanziarie, FCA Bank propone, per il mese di giugno, il programma Jeep Excellence “Triplo Zero”. Si tratta di un’offerta che consente al cliente di salire su una Jeep Compass senza alcun esborso nel 2020, iniziando a pagare una rata di 369€ al mese, a partire da Gennaio 2021, con in più, Zero anticipo e Zero interessi, con polizza “furto/incendio” inclusa. I prezzi di listino sono compresi tra 28.750 e 36.500 euro.