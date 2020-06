Michelin Agilis 3: il nuovo pneumatico estivo per i veicoli commerciali

Michelin continua a sviluppare la sua gamma dedicata ai veicoli commerciali presentando il nuovo Michelin Agilis 3, ovvero uno pneumatico estivo che fornisce un elevato livello di sicurezza su asfalto bagnato ed eccellente efficienza energetica in termini di risparmio di carburante e riduzione di emissioni di CO2, oltre a robustezza e durata nel tempo.

Quest’ultimo è un punto fondamentale nello sviluppo degli pneumatici del marchio impegnato in una strategia di performance durevole che si applica a tutti i suoi prodotti. In particolare, le scelte progettuali di Michelin consentono un utilizzo efficiente dei materiali e delle risorse, offrendo un elevato livello di prestazioni per tutta la vita dei pneumatici. Questo significa ridurre l’impatto ambientale e utilizzare gli pneumatici per un tempo più lungo.

Il nuovo Michelin Agilis 3 pesa in media 1 kg in meno del suo predecessore, ma la differenza può arrivare fino a 1,7 kg nel caso di alcune dimensioni. È dunque necessario utilizzare minori risorse naturali per la sua produzione, così come minori saranno anche i rifiuti da smaltire una volta a fine vita.

Secondo test interni del Gruppo, questo nuovo pneumatico permette di ridurre di 100kg in media le emissioni di CO2 di un veicolo commerciale su una distanza di 20000km percorsi. Inoltre, Agilis 3 è concepito per fornire un elevato livello di performance sul bagnato fino al limite legale di usura, posto a 1,6mm. Questo è possibile grazie a una mescola innovativa con una maggiore densità di silice, che contribuisce a mantenere un’elevata sicurezza grazie all’eccellente frenata su asfalto bagnato lungo tutto l’arco di vita del pneumatico, oltre al nuovo disegno del battistrada.