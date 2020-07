Estate a massima areazione con il completo firmato Tucano Urbano

Tempra da asfalto o sterrato cocente. On e off road, il primo completo estivo della gamma Tucano Urbano, J-FOUR e P- FOUR, è pronto a sfidare le temperature più torride per quella ardente voglia di avventura che solo l’estate sa accendere.

Qualità, stile e passione, i tre cardini portanti del brand adventouring di Tucano Urbano, trovano piena espressione in questo nuovo set dal design unico: giacca più pantalone coordinato, a prova di massima ventilazione e sicurezza anche sotto al solleone. Per perdersi nel piacere infinito del viaggio.

La giacca J-FOUR (299,00 €) è certificata moto CE – classe AA. È armata su spalle e gomiti dalle esclusive protezioni D3O LP2 PRO; mentre sulla schiena è dotata di una tasca dove si può alloggiare la protezione dorsale D3O VIPER – livello 2 inclusa in SAFETY&SUPPORT SYSTEM (79,00€), un utilissimo kit comprensivo anche di una fascia lombare regolabile in grado di mantenere il paraschiena sempre aderente al corpo e di scaricare gran parte del peso della giacca sui fianchi del pilota, anziché sulle spalle.

La giacca esterna principale è realizzata in rete hard mesh ad alta tenacità per la massima aerazione, con rinforzi in Cordura Oxford 600 e in pelle bovina nei punti a maggior rischio di abrasione, e con torso e fianchi in nylon Oxford 300 a trama battuta per garantire comfort e vestibilità. L’inserto interno antivento è caratterizzato da una costruzione differenziata tra busto e maniche. Il busto è realizzato con un materiale impermeabile e traspirante a 3 strati che verso il corpo è laminato con un micropile a texture esagonale, capace di incanalare e trattenere il calore, e quindi di offrire un comfort termico di livello superiore. Il che dà il vantaggio di rendere la giacca più versatile e adatta anche alle condizioni meteo non prettamente estive e ai cambi di altitudine. Le maniche sono anch’esse impermeabili e traspiranti, ma senza la fodera in pile, per favorire la vestibilità e il movimento alla guida.

Per offrire il massimo comfort, J-FOUR è dotata di una tasca posteriore dove si può alloggiare la sacca idrica (quanto mai indispensabile d’estate), che il brand propone nel kit HYDRO&SUPPORT SYSTEM (39,00€) insieme alla cintura lombare per sostenerne il peso, in modo da non gravare sulle spalle e sul collo del pilota. Per un maggiore comfort, inoltre, sui lati della giacca sono presenti due soffietti in rete, apribili al bisogno; infine, un ricco apparato di tasche e regolazioni rende la giacca ancora più funzionale e pratica.

Tre i colori disponibili, dark blue, light grey e black con le ormai iconiche due bande in pelle bovina sulla spalla destra di colore rosso. Sono invece tono su tono gli inserti in pelle che proteggono e impreziosiscono i gomiti.