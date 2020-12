Beauty shopping in sicurezza: Sephora continua la campagna “Noi ci siamo”

Prendersi cura di sé stessi non è mai stato così importante e SEPHORA si impegna ogni giorno per far vivere ai suoi clienti un’esperienza sicura, confortevole, coinvolgente sia negli store sia sul sito Sephora con un nuovo mondo di servizi omnicanale di acquisto e di consulenza.

Dall’estate è attivo MY Sephora Beauty COACH, il servizio online attraverso cui è possibile non solo imparare i segreti del #beauty ma anche chiedere una consulenza per completare il proprio shopping natalizio direttamente dal proprio living. Il brand mette così a disposizione la sua competenza e quella dei suoi consulenti per fornire un servizio completamente customizzato.

MY Sephora Beauty COACH permette infatti di prenotare consulenze video gratuite della durata di 20 minuti per ricevere i preziosi consigli degli esperti Sephora. Dalla cura della pelle e il rituale della skincare, ai segreti dell’arte raffinata del makeup, fino all’affascinante mondo delle fragranze. Si potrà fissare la chiamata nel giorno e nell’ora preferiti. Il sistema di prenotazione è molto semplice ed è accessibile dal sito dedicato. Sarà possibile scegliere il beauty expert e decidere liberamente l’argomento della chiamata. Le chiamate one-to-one saranno seguite da una mail riassuntiva con l’indicazione dei prodotti suggeriti.

E per chi vuole “rubare” i segreti dei beauty expert SEPHORA e dei brand partner ci sono le beauty Digiclass, vere e proprie masterclass online gratuite a portata di click e perfette per tutte le esigenze, anche per chi ha bisogno di un aiuto per trovare il regalo perfetto.

Inoltre il servizio Click&Collect, già rodato da anni, ti permette di acquistare sul sito e ritirare in store dopo 2 ore una shopper già preparata e pronta alla consegna. Per le città di Milano e Roma è attivo anche lo speciale servizio Click&Collect at Home che consente di acquistare online e di ricevere i prodotti direttamente a casa, gratuitamente, entro tre ore!

Sephora ha da poco introdotto anche la possibilità di pagare per gli acquisti effettuati sul sito in tre rate mensili, senza interessi e senza commissioni, grazie al recente accordo con Klarna, società leader in questo genere di servizi finanziari.