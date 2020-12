Valeo rivoluziona la trasmissione delle e-bike

Il mercato delle biciclette elettriche è in forte espansione, con una previsione di crescita di 15 volte nei prossimi 10 anni, portando così le vendite globali a 270 milioni€ nel 2030 (McKinsey/Center For Future #mobility -2020). Il mercato delle cargo e-bike, progettate soprattutto per le consegne, è destinato a crescere in modo sostanziale con l’entrata in vigore delle normative che vietano gradualmente l’accesso ai centri cittadini ai veicoli inquinanti.

Valeo, leader mondiale nell’elettrificazione automotive, ha adattato i suoi motori alle biciclette, ottenendo il sistema di pedalata assistita a oggi più performante, in grado di combinare prestazioni, efficienza, intelligenza, comfort, robustezza e facilità di utilizzo.

Il sistema Smart e-Bike di Valeo rappresenta la prima soluzione al mondo a integrare nella pedaliera sia un motore elettrico sia un cambio automatico adattivo. Con questo nuovo sistema di pedalata assistita, la bicicletta si adatta al ciclista e non viceversa. Le marce cambiano in modo automatico e gli algoritmi del sistema si adattano istantaneamente alla quantità di assistenza elettrica necessaria al ciclista, sin dal primo colpo di pedale.

Con questa tecnologia, il brand dimostra ancora una volta la propria capacità di innovare e conferma la propria reputazione di attore di primo piano della mobilità elettrica.

Prima sono arrivati gli ibridi, gli ibridi ricaricabili e le auto completamente elettriche, seguite da camion elettrici, navette autonome, veicoli elettrici a tre ruote e i droidi per le consegne. Ora Valeo ha sviluppato però un altro utilizzo per i propri sistemi a 48V – per le biciclette elettriche. Il Gruppo è pioniere e leader mondiale in questa innovazione in rapida crescita, che offre un modo conveniente per elettrificare i veicoli.

Non disponibile prima sul mercato, la tecnologia #Valeo, sviluppata in partnership con Effigear, raggruppa in un’unica unità situata nella pedaliera un motore elettrico a 48 V e un cambio automatico adattivo a sette velocità, assicurando a oggi la migliore assistenza elettrica per biciclette. Con una coppia motrice pari a 130 Newton metri, può moltiplicare per otto lo sforzo del ciclista, mentre altri sistemi sul mercato arrivano al massimo a cinque. Utilizzata su una cargo bike, l’assistenza elettrica di Valeo consente a un ciclista che trasporta un carico di 300 kg di affrontare una pendenza del 14% (l’equivalente di una rampa di un parcheggio) senza alcuna fatica, sia in avanti sia in retromarcia. Il motore elettrico di #Valeo è anche più efficiente dei motori a 24V o 36V installati sulla stragrande maggioranza delle biciclette elettriche oggi disponibili.

Il cambio automatico adattivo, il primo al mondo per e-bike, utilizza un algoritmo per determinare e istantaneamente adattarsi alle esigenze di ogni persona, tenendo conto del suo stile di guida e del percorso. Le marce cambiano in modo fluido senza che sia necessario premere pulsanti o leve.

Il Sistema Smart e-Bike include anche una funzione antifurto integrata direttamente nella pedaliera che, quando attivata, blocca l’utilizzo della bicicletta. Vanta inoltre una funzione di assistenza alla spinta a mano, particolarmente utile quando si trasportano carichi pesanti, e una funzione di boost che rende più facile superare altri ciclisti e scalare colline.

L’intenzione di Valeo non è quella di costruire biciclette, ma l’azienda mira esclusivamente a dotarle della propria soluzione di pedalata assistenza. Con questo obiettivo, ha sviluppato tre prototipi per mostrare come la sua soluzione possa essere adattata a tutte le tipologie di modelli: una bicicletta da città, una mountain bike e una cargo bike per il trasporto di carichi (quest’ultima con funzioni esclusive di retromarcia e di recupero dell’energia in frenata).

Con questa soluzione all’avanguardia, Valeo sta rivoluzionando la trasmissione delle biciclette elettriche con un sistema che già soddisfa i migliori e più esigenti standard automotive in termini di qualità, robustezza, durata e sicurezza.