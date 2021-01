JBL: in arrivo la soundbar JBL Bar 5.0 MultiBeam

Durante l’evento HARMAN ExPLORE, JBL ha presentato la JBL Bar 5.0 MultiBeam. L’ultima arrivata della popolare serie di soundbar JBL offre un’esperienza sonora surround 3D incredibilmente ampia con la prima implementazione di Virtual Dolby Atmos in assoluto e con la tecnologia proprietaria di beamforming di JBL – MultiBeam. Parola d’ordine semplicità: questa soundbar all-in-one compatta è progettata per adattarsi a ogni ambiente, offrendo un’esperienza di ascolto unica per la visione di film, lo streaming di musica ed i giochi.

Dotata di quattro radiatori passivi per bassi profondi e incisivi, la Bar 5.0 produce un suono JBL 3D Surround Sound limpido e intenso, che riempie la stanza senza la necessità di un subwoofer aggiuntivo. All’interno della Bar 5.0 è integrata la tecnologia MultiBeam di HARMAN che permette agli utenti di sentire e percepire il suono surround senza bisogno di altoparlanti aggiuntivi, creando un’esperienza di ascolto coinvolgente. Inoltre, Virtual Dolby Atmos permette alla Bar 5.0 di riprodurre i canali sonori in altezza di un film o di uno spettacolo televisivo, trasformando qualsiasi spazio abitativo in una personale sala cinematografica in 3D.

Questa soundbar all-in-one è progettata per la massima semplicità d’utilizzo, integrandosi e funzionando facilmente con tutti gli ecosistemi multiroom ed i servizi musicali. Gli utenti possono trasmettere musica in streaming senza fili, tramite Alexa Multi-Room Music (MRM), Apple AirPlay 2 e Chromecast built-in, così come Bluetooth. La JBL Bar 5.0 MultiBeam è anche compatibile con tutti i dispositivi iOS e Android.

“Costruita con elementi industriali che creano un look elegante e moderno, la JBL Bar 5.0 MultiBeam trova una perfetta collocazione in qualunque casa”, ha detto Dave Rogers, Presidente della divisione HARMAN Lifestyle Audio. “Oltre a un nuovo design compatto e a caratteristiche tecnologiche aggiuntive, la JBL Bar 5.0 MultiBeam completa la serie di soundbar JBL, portando ai consumatori un ulteriore livello di innovazione e facilità d’uso”.

La JBL Bar 5.0 MultiBeam sarà disponibile on-line in colore nero su JBL Store e presso alcuni rivenditori selezionati dalla fine di Gennaio 2021 al prezzo di 399,99 euro.