Suzuki: ecco la SWIFT Sport Hybrid World Champion Edition

Suzuki presenta SWIFT Sport Hybrid World Champion Edition, una serie speciale che celebra il settimo titolo iridato vinto da Suzuki nella classe regina del Motomondiale grazie a Joan Mir, Campione MotoGP 2020.

A rendere unica questa versione è la sua colorazione, che richiama la livrea Anniversary utilizzata lo scorso anno dalle Suzuki GSX-RR ufficiali del Team Ecstar e che è ispirata a quella della prima moto Suzuki che partecipò a una gara iridata nel 1960. SWIFT Sport Hybrid World Champion Edition omaggia la livrea Anniversary con una verniciatura bicolor, abbinando una colorazione blu metallizzato a dettagli silver, previsti per le calotte degli specchietti retrovisori e il tetto, dall’effetto sospeso grazie alla presenza di montanti neri.

Inoltre, tre racing stripes con colorazione a contrasto rispetto alla carrozzeria, attraversano longitudinalmente la vettura. Sul cofano è posizionata la scritta Suzuki in “cutout”. La personalizzazione interna prevede invece la colorazione giallo fluo dei dettagli delle porte anteriori, del tunnel e della plancia centrale. Ogni esemplare verrà autografato dal campione del mondo Joan Mir proprio su quest’ultimo elemento.

Sette sono le vittorie nel Motomondiale e altrettanti sono gli esemplari della World Champion Edition, identificati dal seriale indicato sulla plancia interna, vicino all’autografo del campione maiorchino.

La dotazione di serie comprende i più evoluti dispositivi elettronici di assistenza alla guida ADAS, che supportano il pilota senza risultare mai invasivi. L’equipaggiamento standard include tra le altre cose i sistemi “guardaspalle”, “vaipure”, “occhioallimite”, “attentofrena”, “guidadritto” e “restasveglio”, che consentono a SWIFT Sport Hybrid di vantare una guida autonoma di livello 2.

Questa serie speciale, così come l’intera gamma Suzuki, può beneficiare degli incentivi previsti in questo periodo dal Governo per le auto Euro 6 di ultima generazione.

Nello specifico, SWIFT Sport Hybrid World Champion Edition, può essere prenotata unicamente attraverso il web store Suzuki a 20.900 Euro (IPT e PFU esclusi) includendo il beneficio del bonus di 1.500 Euro, concesso dallo Stato in caso di rottamazione di una vettura immatricolata prima del 01/01/2011.