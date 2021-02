Pirelli: fornitore di pneumatici del Campionato Mondiale Superbike fino al 2023

Pirelli continuerà nel ruolo di Fornitore Ufficiale di Pneumatici per tutte le classi del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike per le stagioni 2021, 2022 e 2023, anno in cui avranno luogo i festeggiamenti per il raggiungimento di una formula monogomma ventennale mai vista prima nel mondo del motorsport. L’azienda di pneumatici milanese infatti, in accordo con Dorna WSBK Organization (DWO), promoter e organizzatrice del Mondiale, e con la Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM), aveva annunciato già l’anno scorso l’estensione dell’accordo di fornitura, in scadenza a fine 2020, per ulteriori tre stagioni.

La partnership tecnica, avviata nel 2004 tra Pirelli, promoter, team e piloti del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike, può già vantare il primato di monogomma più longevo di sempre nella storia degli sport motoristici a livello internazionale. La formula monogomma proposta da Pirelli, oltre ad offrire a piloti e team le stesse opportunità di competere per la vittoria grazie ad una fornitura equa ed identica per tutti, è stata continuamente sostenuta da un intenso lavoro di ricerca e sviluppo, riuscendo ad accrescere anno dopo anno la competitività del campionato.

La partnership tra Pirelli e Dorna WSBK Organisation è più forte che mai in questo momento particolarmente impegnativo, che ha permesso alle due aziende di lavorare ancor più a stretto contatto per sormontare le sfide organizzative e logistiche della stagione passata e di quella presente. Tutto ciò ha portato all’ulteriore consolidamento del rapporto tra il costruttore di pneumatici italiano e DWO, a beneficio del futuro del Campionato stesso. Nel 2020, nonostante la concentrazione e sovrapposizione dei maggiori eventi sportivi nello stesso arco temporale, il Campionato Mondiale WorldSBK ha ottenuto un incremento della TV live audience media per Round del +6% rispetto all’anno precedente. Si conferma per la stagione 2021 un programma pieno di azione, pronto a regalare ai fan spettacolo ed emozioni, grazie al formato con doppie gare previste anche per le classi WorldSSP e WorldSSP300.

Oltre al programma, viene confermato anche il format pneumatici implementato nel 2020, ovvero la fornitura esclusiva di pneumatici slick della gamma DIABLO Superbike a tutte e quattro le classi del Campionato per moto derivate dalla serie. A partire da questa stagione infatti, oltre alle classi WorldSBK, WorldSSP e WorldSSP300, Pirelli sarà Fornitore Unico di Pneumatici anche per la neonata Yamaha R3 bLU cRU European Cup che darà spettacolo nelle tappe europee.

La conferma nel ruolo di Fornitore Ufficiale di Pneumatici dimostra la passione e dedizione che Pirelli da sempre ripone nelle attività sportive confermando una caratteristica importante del DNA dell’azienda: Pirelli è Fornitore Esclusivo di Pneumatici per il FIA Formula One World Championship, il Campionato Mondiale Rally, ed è da sempre impegnata nel Campionato Mondiale FIM Motocross in cui ha ottenuto ben 74 titoli mondiali.