Nokian Tyres: garanzie ineguagliabili per i prodotti premium

Qualità non significa solo funzionalità ma anche durata, specialmente per i prodotti premium. I clienti si aspettano un valore aggiunto dal segmento premium: un servizio che superi lo standard quotidiano. Questo ha ispirato Nokian Tyres nell’offrire garanzie speciali sui mercati dell’Europa centrale per alcune serie selezionate dei suoi pneumatici premium.

Garanzia Pneumatici

L’ultima aggiunta alle garanzie di Nokian Tyres è la Garanzia Pneumatici, che offre una serie di vantaggi per i clienti e ha una durata di 24 mesi a partire dall’acquisto del nuovo set di pneumatici.

“Come leader internazionale riconosciuto nel segmento degli pneumatici premium, il brand Nokian Tyres è di per sé una garanzia di qualità comprovata. Ognuno dei nostri pneumatici è naturalmente dotato di qualità premium, ma la vita può avere svolte impreviste. E quando questo accade, una rapida soluzione è sempre utile,” dice Martin Dražík, Product Manager for Europe di Nokian Tyres.

Tutto quello che il cliente deve fare è registrarsi per la garanzia sul sito web di Nokian Tyres o chiedere al proprio rivenditore di farlo per lui. Se lo pneumatico viene danneggiato da un incidente, Nokian Tyres lo sostituirà immediatamente e gratuitamente.

La garanzia sui pneumatici è disponibile per qualsiasi cliente che acquisti un set completo – o almeno un paio – di pneumatici scegliendo tra modelli selezionati. Ogni pneumatico danneggiato può essere sostituito solo una volta mentre è in garanzia e lo pneumatico sostituito avrà le stesse misure di quello originale. La garanzia non si applica agli pneumatici sostituiti e non copre gli incidenti causati intenzionalmente, da una gestione inesperta o dalla partecipazione a sport motoristici, né gli pneumatici usati dai veicoli per il soccorso di emergenza. Non tutti i rivenditori hanno a disposizione questa garanzia, quindi i clienti dovrebbero verificarne in anticipo la disponibilità.

Nokian Tyres Satisfaction Promise

Alcuni clienti scelgono i loro nuovi pneumatici in base alle raccomandazioni degli esperti. Altri comprano online o si affidano all’intuizione, quindi a volte i loro nuovi pneumatici non soddisfano completamente le loro aspettative.

“Ecco perché offriamo la Nokian Tyres Satisfaction Promise, della durata di due settimane, grazie alla quale i nostri clienti possono facilmente cambiare idea entro due settimane e sostituire gratuitamente i loro pneumatici con un altro set più adatto. Questo porta il customer care ad un livello completamente nuovo, fornendo non solo comodità e soddisfazione, ma spesso anche maggiore sicurezza sulla strada”, dice Dražík.

La garanzia si applica solo a set interi, composti da quattro pneumatici, scelti tra modelli selezionati elencati sul sito web di Nokian Tyres. Gli pneumatici non devono presentare un’usura eccessiva e la garanzia copre solo pneumatici della stessa misura di quelli acquistati originariamente. L’usura eccessiva è controllata dall’ indicatore DSI sul disegno dello pneumatico, che deve avere il numero 8 visibile. Il cliente deve inoltre compilare un modulo di sostituzione presso il rivenditore originale.

Garanzia Nokian Tyres Aramid

Fin dall’inizio, Nokian Tyres ha conquistato la reputazione internazionale di innovatore, avendo sviluppato un’intera gamma di soluzioni rivoluzionarie che migliorano la sicurezza e la durata degli pneumatici. Questo include la tecnologia brevettata Nokian Tyres Aramid Sidewall Technology usata nei SUV e nei furgoni. Anche la Garanzia Aramid richiede la registrazione del modello acquistato tramite il sito web di Nokian Tyres. In alcuni Paesi europei non viene offerta separatamente, in quanto fa parte della Garanzia Pneumatici.

“Usiamo la fibra aramidica per rinforzare i fianchi dei nostri pneumatici e dare loro estrema resistenza e durata, in quanto li protegge in modo affidabile contro gli urti e le forature. Nessun altro produttore offre pneumatici così resistenti per furgoni e SUV. E Nokian Tyres aggiunge anche una garanzia di sostituzione”, dice Dražík.

Va da sé che ogni garanzia Nokian Tyres è soggetta a condizioni e limitazioni specifiche per evitare abusi. I clienti dovrebbero leggerle in anticipo in modo da poter utilizzare la rispettiva garanzia senza complicazioni. Le condizioni e le limitazioni possono variare in Europa.

L’elenco di tutti i modelli coperti dalle singole garanzie Nokian Tyres è disponibile sul sito web di Nokian Tyres, che fornisce anche un elenco ufficiale dei rivenditori di pneumatici.