Razer BASILISK V3: un’impareggiabile esperienza per il gaming

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Razer Basilisk V3, il nuovo mouse gaming cablato, che offre il meglio delle feature per una personalizzazione avanzata. Con 10+1 pulsanti programmabili, una rotella di scorrimento intelligente per passare da una modalità all’altra e la tecnologia Razer Chroma RGB, è ora di scendere in campo!

Un design per tutti

Dal suo lancio iniziale nel 2017, la famiglia Basilisk è evoluta e si è arricchita continuamente, sino a diventare una linea di #mouse da gioco che i gamer sentono davvero propria. Razer Basilisk è un punto di riferimento per chi desidera un mouse ricco di funzionalità, perfetto sia dal punto di vista della personalizzazione che delle prestazioni.

“Il Basilisk V3 va ancora oltre ai modelli che l’hanno preceduto, offrendo ai gamer davvero tutto quello che potrebbero chiedere da un mouse personalizzabile”, dichiara Alvin Cheung, Senior Vice President della Peripherals Business Unit di Razer. “L’attenzione ai dettagli è fondamentale quando si affrontano le esigenze dei gamer, e con la nuova innovativa rotella di scorrimento sul Basilisk V3, i nostri designer hanno ulteriormente innalzato i livelli di usabilità e personalizzazione”.

Il meglio dello smart scrolling

I gamer hanno sempre il pieno controllo con le infinite opzioni di personalizzazione presenti nel Basilisk V3, che riguardano sia l’hardware che il software. Il device dispone infatti della nuova e intelligente Razer HyperScroll Tilt Wheel, per un’impareggiabile esperienza di scrolling. È sufficiente abilitarla per passare automaticamente da una modalità all’altra, o per alternare tre distinte modalità ulteriori – Tactile Scrolling, Smart-Reel e Free-Spin Scrolling.

Tactile Scrolling: per uno scorrimento ad alta precisione, ideale per scorrere tra le armi o le abilità.

Smart-Reel: abilitata tramite Razer Synapse, la rotellina passa automaticamente dalla modalità tattile a quella free-spin quando lo scrolling si velocizza.

Free-Spin Scrolling: per uno scorrimento fluido e ad alta velocità, perfetto per sfogliare rapidamente i contenuti o emulare comandi di gioco ripetuti.

La rotella di scorrimento del Basilisk V3 offre anche un’accelerazione virtuale, che aumenta la velocità di scrolling del mouse a seconda della rapidità con cui viene fatta girare, permettendo una navigazione fluida su documenti di numerose pagine L’accelerazione virtuale è attivabile tramite Razer Synapse, mettendo a disposizione un altro modo per rendere ulteriormente unico il Basilisk V3.