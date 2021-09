HERO10 Black: una qualità dell’immagine rivoluzionaria

Oggi GoPro ha presentato la sua nuova fotocamera di punta, la HERO10 Black, che è dotata del nuovo processore GP2, progettato dall’azienda per garantire prestazioni di livello assoluto. Il processore GP2 offre una qualità dell’immagine rivoluzionaria e un frame rate video ultra rapido, che permettono a HERO10 Black di acquisire video incredibili in 5,3K a 60 fotogrammi al secondo, video in 4K a 120 fotogrammi al secondo e video in 2,7K all’incredibile frequenza di 240 fotogrammi al secondo. Il nuovo processore consente inoltre la stabilizzazione video HyperSmooth 4.0, che fissa un nuovo standard nel settore e permette alla HERO10 Black di realizzare riprese più fluide e stabili rispetto a qualsiasi altra fotocamera, indipendentemente dal suo prezzo.

HERO10 Black permette di scattare foto da 23 megapixel per una risoluzione più elevata, prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione e un’interfaccia utente molto più reattiva, tutto grazie alle prestazioni superiori del nuovo processore GP2.

HERO10 Black è anche connessa al cloud: quando è collegata all’alimentazione per la ricarica, la fotocamera trasferisce automaticamente gli ultimi contenuti sul cloud collegato al tuo account GoPro. Questa funzionalità, insieme al backup illimitato sul cloud dei contenuti GoPro nella qualità originale, è disponibile per gli iscritti a GoPro al prezzo di 5,49€ al mese o 49,99€ all’anno.

HERO10 Black è disponibile a livello globale al prezzo di 429,98€ con incluso un anno di abbonamento a GoPro, o di 529,99€ (prezzo di vendita suggerito dal produttore) senza iscrizione. Gli attuali iscritti a GoPro possono acquistare HERO10 Black al prezzo di 429,98€ su GoPro.com.

“HERO10 Black è una delle fotocamere più straordinarie al mondo, a prescindere dal prezzo” ha affermato Nicholas Woodman, fondatore e CEO di GoPro. “Vanno davvero fatti i complimenti al nostro team per aver creato una decima edizione della nostra amata fotocamera HERO così eccezionale.”

Qualità dell’immagine e stabilizzazione video rivoluzionarie

Il nuovo processore GP2 di HERO10 Black è abbinato a un sensore ad altissima risoluzione da 23,6 megapixel, che offre una qualità delle immagini incredibilmente realistica. La risoluzione video più elevata della fotocamera (5,3K) è superiore del 91% rispetto al 4K e del 665% rispetto all’HD a 1080p, il tutto all’incredibile frequenza di 60 fotogrammi al secondo, per una riproduzione fluida e slow motion 2X. I video in 4K e 2,7K possono essere acquisiti rispettivamente a 120 fotogrammi al secondo (slow motion 4X) e 240 fotogrammi al secondo (slow motion 8X).

Il nuovo processore GP2 offre inoltre algoritmi video ottimizzati con mappatura locale dei toni (LTM) e riduzione del rumore 3D (3DNR), che assicurano immagini più dettagliate, texture più realistiche e un contrasto migliore, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Oltre alle foto da 23 megapixel, HERO10 Black consente di estrarre fotogrammi da 19,6 megapixel dai video in 5K 4:3 e da 15,8 megapixel da video in 5,3K a 60 fotogrammi al secondo, l’ideale per catturare immagini mozzafiato di sport e attività adrenaliniche.

Con HyperSmooth 4.0, l’eccezionale funzionalità integrata nella fotocamera GoPro è stata ulteriormente migliorata per stabilizzare anche le riprese più tremolanti. Il limite di inclinazione per la funzione integrata nella fotocamera di allineamento con l’orizzonte è stato aumentato da 27° a 45° nelle impostazioni ad alte prestazioni, rendendo fluide, stabili e professionali anche le riprese video più movimentate.

HERO10 Black è in vendita da oggi a livello internazionale su GoPro.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo. La fotocamera è disponibile al prezzo di 429,98€ con incluso un anno di abbonamento a GoPro o di 529,99€ (prezzo di vendita suggerito dal produttore) senza iscrizione. Gli attuali iscritti a GoPro possono acquistare HERO10 Black al prezzo inferiore di 429,98€ su GoPro.com.

Per quanto riguarda gli altri modelli della gamma, GoPro MAX, la fotocamera a 360 gradi con doppio obiettivo, è in vendita al prezzo di 429,98€ con incluso un anno di iscrizione a GoPro o di 529,99€ (prezzo di vendita suggerito dal produttore) senza iscrizione; la fotocamera HERO9 Black è in vendita al prezzo di 379,98€ con incluso un anno di iscrizione a GoPro o di 429,99€ (prezzo di vendita suggerito dal produttore) senza iscrizione; infine, la fotocamera HERO8 Black è in vendita al prezzo di 309,98€ con incluso un anno di iscrizione a GoPro o di 329,99€ (prezzo di vendita suggerito dal produttore) senza iscrizione.