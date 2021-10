Foxconn: svelata la Model E, sviluppata in collaborazione con Pininfarina

Hon Hai Technology Group (Foxconn), leader mondiale nello smart manufacturing, ha presentato per la prima volta tre veicoli elettrici sviluppati autonomamente: la berlina Model E sviluppata in collaborazione con Pininfarina, la Model C e l’autobus elettrico Model T. L’annuncio è stato fatto durante l’evento Hon Hai Tech Day 2021 (HHTD21) sottolineando l’impegno di Hon Hai a diventare un produttore automobilistico globale di prossima generazione.

La Model E, sviluppata congiuntamente da Hon Hai e dallo studio di design italiano Pininfarina, è una berlina di lusso tecnologicamente innovativa in grado di soddisfare le esigenze delle fasce medio-alte di consumatori. Lo spazio del sedile posteriore può trasformarsi in un ufficio mobile dedicato, con dispositivi mobili personali perfettamente collegati all’autovettura, consentendo una serie di applicazioni intelligenti come l’apertura delle porte con riconoscimento facciale, finestre intelligenti e interfacce veicolo e ambiente.

Oltre al lusso e al comfort, la Model E, con prestazioni elevate e tecnologia di controllo dinamico avanzata, eroga una potenza di circa 750 cavalli e raggiunge un’accelerazione da 0 a 100 km in appena 2,8 secondi, meglio dei modelli comparabili sul mercato. La Model E ha anche un’autonomia di 750 km per affrontare l’ansia da autonomia della maggior parte degli utenti di auto elettriche.

“Siamo molto orgogliosi di mostrare al mondo un modello che rappresenta il meglio delle competenze Pininfarina ed è il primo passo di un’importante collaborazione strategica tra le due aziende – commenta Silvio Angori, AD Pininfarina. – Con Foxtron condividiamo gli stessi valori, quali la propensione all’innovazione e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Ora abbiamo un partner per esplorare insieme il futuro della mobilità elettrica”.

La Model E è stata interamente costruita nell’atelier Pininfarina di Cambiano, dove negli anni sono stati realizzati da un team altamente qualificato modelli unici, piccole serie, showcar e prototipi per i più prestigiosi marchi automobilistici.

“Il nostro design team – spiega il Chief Creative Officer Pininfarina, Kevin Rice – è stato responsabile della definizione dello stile sia degli esterni che degli interni della Model E, compresa l’esperienza che l’utente vivrà all’interno dell’auto. Una delle caratteristiche principali consiste nelle superfici intelligenti sulla parte anteriore, laterale e posteriore del veicolo che dimostrano il modo in cui il veicolo comunica con il mondo esterno. Queste superfici intelligenti sono racchiuse all’interno di bellissime forme che mostrano la potenza e la sportività del veicolo e, allo stesso tempo, l’eleganza che ti aspetti da Pininfarina. Anche negli interni si vede una combinazione di eleganza e tecnologia all’avanguardia per creare qualcosa di assolutamente unico”.