Caberg: la gamma LEVO si arricchisce con “LEVO Sonar”

L’azienda italiana Caberg, acronimo di CAschi BERGamo è da oltre quarant’anni leader nella produzione di caschi per il segmento stradale e sinonimo di alta qualità e tecnologia, sicurezza e di quell’inconfondibile design accattivante e all’avanguardia che solo il made in Italy è in grado di garantire agli appassionati di due ruote di tutto il mondo.

Per la stagione 2022, il marchio bergamasco ha scelto di ampliare la Gamma Flip -Up Levo, dedicata al mototurismo, introducendo il nuovo modello Sonar in tre diverse varianti colore.

Levo Sonar, dalle soluzioni tecniche all’avanguardia e dal design innovativo, debutta sul mercato nella collezione 2022 di Caberg per soddisfare le esigenze del mototurista più esigente che può contare su un Casco comodo, leggero, silenzioso e sicuro come dimostrano le 4 stelle su 5 conseguite nei rigorosi crash test SHARP e la doppia omologazione ECE 22.05 (E3 – P/J) che ne garantiscono la versatilità di ultilizzo sia in versione integrale sia in versione aperta con la mentoniera alzata.­

­

Disponibile in tre nuove varianti colore: nero, rosso e antracite, nero opaco, bianco e antracite e nella veste bianco, blu, azzurro e rosso, il nuovo Levo Sonar rispecchia tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un casco top di Gamma a marchio Caberg garantendo il massimo delle prestazioni in termini di confort, vestibilità, sicurezza e visibilità tanto per uso Touring che per uso urban.

Ogni dettaglio del nuovo modello Levo Sonar, che andrà ad arricchire la Gamma Flip -Up Levo della collezione 2022 di Caberg, è studiato per garantire la migliore esperienza di guida possibile, come il sistema di ventilazione costituito da due prese d’aria frontali e due estrattori posteriori, che permettono di avere un’ottima ventilazione grazie ai flussi d’aria nei canali posizionati nella calotta interna in grado di offrire al motociclista appassionato di lunghi viaggi un comfort ottimale anche nelle condizioni più estreme.

Massima attenzione alla visibilità e al comfort di guida, sono questi i punti chiavi su cui si può contare per chi sceglie di indossare Levo Sonar tanto per uso touring quanto per uso urban, che si traduce nel primo caso in un’esperienza di vista panoramica ineguagliabile e nel secondo in una condizione di massima sicurezza grazie all’ampiezza del campo visivo a disposizione.

La visiera “panoramic ultra-wide visor” offre infatti un campo di visione tra i più estesi della sua categoria, regalando all’appassionato motociclista e viaggiatore un’apertura nella parte frontale della visiera pari a 82° e garantendo una visuale maggiore in larghezza ed in modo particolare in altezza, grazie al design della mentoniera maggiormente assottigliato davanti alla bocca.

Levo Sonar è offerto sul mercato equipaggiato di serie con una lente antigraffio e anti appannamento Pinlock Max Vision ed un visierino parasole DVT (Double Visor Tech), facilmente manovrabile, anche indossando i guanti, grazie alla leva posta sul lato sinistro del casco facilmente manovrabile senza la necessita di nessun attrezzo specifico per la sua rimozione, pulizia o sostituzione.

Il casco top di gamma, Levo Sonar, è ulteriormente accessoriato con il sistema JUST SPEAK EVO, o con altri comunicatori in after market che, grazie alle sedi presenti all’interno del casco, permettono di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero ma anche di collegarsi ad un GPS o ascoltare musica attraverso il telefono o lettore MP3.­

Il modello Levo Sonar è disponibile nei migliori negozi di moto a partire da metà dicembre 2021 e grazie alle sue soluzioni tecniche all’avanguardia, il suo design innovativo, la sua versatilità di utilizzo e un ottimo rapporto qualità prezzo (439,99 € iva inclusa) si appresta a diventare il nuovo “must have” della stagione 2022 per tutti gli amanti dei lunghi viaggi.