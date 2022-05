20 anni di Golf R: la Volkswagen R festeggia il traguardo con un modello speciale dedicato

Nell’estate del 2002 la Volkswagen ha lanciato sul mercato uno dei modelli compatti più sportivi al mondo: la prima Golf R323. Con il motore a sei cilindri da 3,2 litri e 177 kW (241 CV)3, era la Golf più potente mai prodotta dalla Volkswagen. Trazione integrale, dinamica marcata, design ed equipaggiamento realizzati ad hoc, oltre a una tecnologia di riferimento per la sua classe: quella della Golf. La Golf R323 ha convinto sin da subito, facendo registrare vendite tre volte superiori rispetto alle stime. Da allora, la lettera più veloce dell’alfabeto Volkswagen entusiasma una comunità internazionale di fan con i modelli più sportivi e di impatto del marchio. A oggi sono stati venduti oltre 260.000 modelli R in tutto il mondo. E ora la Volkswagen R festeggia il 20° ANNIVERSARIO della Golf R con un modello dedicato: la Golf R 20 Years 1.

Più potente, coinvolgente e di impatto. La Golf R è rinomata per essere il modello più potente della gamma Volkswagen. Già l’attuale Golf R2, con il motore turbo TSI da 235 kW (320 CV), si distingue dalla tradizionale Golf di ottava generazione quanto a potenza. Grazie alla speciale tecnologia motoristica, la Golf R 20 Years 1 è in realtà superiore a qualsiasi Golf finora commercializzata. Con il suo motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri e 245 kW (333 CV) supera, infatti, la potenza dell’attuale Golf R2 di ben 13 CV, e questo fa della Golf R 20 Years la più potente Golf mai prodotta.

La potenza della Golf R 20 Years 1 risulta evidente già all’avviamento del motore. L’Emotion Start selezionabile dal conducente attiva un aumento del regime iniziale con valori fino a 2500 giri e un’acustica del motore particolarmente incisiva, che accrescono ulteriormente le aspettative rispetto alla tipica esperienza offerta dalle vetture R. In caso di passaggio manuale alla marcia superiore nelle modalità S ed S+, il cambio DSG fornisce un feedback del cambio e della catena cinematica percettibile a ogni azionamento della levetta di comando destra. Inoltre, la regolazione ottimizzata del motore consente una variazione di carico particolarmente immediata. Grazie al precarico del turbocompressore, nella marcia con carico parziale questo viene mantenuto a un regime costante, permettendo un più rapido sviluppo di potenza nella successiva fase di accelerazione. Anche la valvola a farfalla aperta nelle fasi di rilascio migliora la dinamica e le performance su strada. In caso di decelerazione e nuova accelerazione, infatti, consente un più rapido aumento della coppia motrice, migliorando notevolmente la risposta del motore. Nelle situazioni di marcia sportive la Golf R 20 Years1 risulta così maggiormente dinamica e stabile.

Insomma, le performance di questo modello speciale lo rendono da collezione già da nuovo. Il debutto mondiale della Golf R 20 Years 1 è previsto per il 24 maggio e il periodo di disponibilità è limitato nel tempo: soltanto dal lancio fino alla metà del 2023.

La Golf R 20 Years 1 è dotata di serie del pacchetto “R-Performance” della Golf 8 R (come il Torque Vectoring R-Performance in combinazione con il Driving Dynamics Manager e i profili di guida aggiuntivi “Special” e “Drift”). Il nuovo modello speciale è anche valorizzato da highlight dal design particolare. Nella parte posteriore, lo spoiler sul tetto enfatizza il look da corsa della vettura. Inoltre, la Golf R 20 Years1 prevede di serie cerchi in lega Estoril da 19″.

Una caratteristica inedita: plancia e rivestimenti delle porte presentano di serie inserti decorativi in carbonio. La Golf R 20 Years1 è infatti la prima Volkswagen a essere commercializzata con questi pregiati elementi di design. All’interno, il modello celebrativo è abbellito da loghi R in blu, ad esempio nella parte inferiore del volante sportivo multifunzione. Anche la chiave con logo analogo sul cappuccio lascia intendere l’eccezionalità dell’auto su cui ci si appresta a salire.

Come tutti i modelli Golf, anche la Golf R 20 Years 1 viene prodotta nello stabilimento di Wolfsburg, la patria della Golf. La nuova vettura sarà messa in commercio a partire da metà 2022. La Golf R 20 Years 1 viene proposta in diversi mercati europei, in alcuni mercati extraeuropei e in America del Nord.