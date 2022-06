ŠKODA: test con Vodafone per la tecnologia 5G nella produzione

ŠKODA ha lanciato una rete mobile privata 5g in collaborazione con Vodafone, presso la sede di Mlada Boleslav. Per la Casa automobilistica boema, la tecnologia di trasmissione dati ultraveloce e affidabile apre nuove possibilità anche durante la fase di produzione. Il progetto pilota mira a testare e sviluppare ulteriormente questa tecnologia in condizioni reali.

Christian Schenk, Membro del Board di ŠKODA auto per Finanze e IT, afferma: “La rete privata 5g è una pietra miliare per ŠKODA auto nel suo viaggio verso la cosiddetta Smart Factory. La tecnologia offre un enorme potenziale per le innovazioni future, per esempio la manutenzione predittiva e le ispezioni ottiche nella costruzione della carrozzeria. Nell’ambito di questo progetto pilota, stiamo testando il 5g nelle operazioni quotidiane e valuteremo anche gli usi futuri di questa tecnologia, per essere ancora più efficienti e flessibili”.

Michael Oeljeklaus, Membro del Board di ŠKODA auto per produzione e Logistica, aggiunge: “Lo standard 5g offre nuove possibilità per il trasporto autonomo nella logistica, per la realtà aumentata nella produzione e in molte altre applicazioni. Un esempio importante è l’applicazione “FATA MORGANA” che consente il supporto remoto tra esperti di manutenzione e tecnici, anche in due diversi continenti, grazie alla creazione in tempo reale di un gemello digitale, utilizzando oggetti 3D in realtà aumentata. Questa tecnologia necessita del flusso di dati molto più veloce e della minore latenza permesse dalla connettività 5g. Gli occhiali Microsoft HoloLens 2 migliorano inoltre l’efficienza del gemello digitale dell’area scansionata”.

La rete di ricerca 5g consente di trasmettere localmente i dati in modo sicuro e in tempo reale. La soluzione utilizza la tecnologia 5g Standalone (SA), ed è una delle prime implementazioni commerciali SA 5g in Repubblica Ceca. La rete ŠKODA utilizza uno spettro di frequenza privato, unico per tutta ŠKODA auto, che consente una trasmissione dati wireless affidabile e garantisce una larghezza di banda sufficiente anche in caso di impegno elevato. Grazie al 5g, la latenza, ovvero il tempo necessario per trasmettere i dati a sensori, macchine, veicoli o altri dispositivi, scende fino a pochi millisecondi. Questo rende la tecnologia 5g molto più veloce della WLAN o di altre tecnologie di comunicazione wireless.

La rete mobile privata 5g rende possibili nuove tecnologie nell’ambito del concetto di Smart Factory, per esempio nei settori dell’Industria 4.0, dell’intelligenza artificiale e dei dati condivisi. Il passo successivo sarà il caricamento dei dati sui veicoli finiti tramite il 5g. Un altro campo di applicazione è il collegamento in rete wireless intelligente di robot e strumenti di assemblaggio.

ŠKODA auto ha integrato la rete privata 5g nelle reti dati esistenti per garantire la necessaria sicurezza dei dati e acquisire esperienza nell’implementazione di questa nuova tecnologia, che sarà presto estesa a tutti i settori della produzione e della logistica. In futuro sarà utilizzata per il trasporto autonomo dei veicoli e per la manutenzione predittiva e sarà testata in combinazione con diversi dispositivi presso il FabLab ŠKODA.