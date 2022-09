FUJIFILM presenta due nuovi obiettivi FUJINON e la nuova mirrorless X-H2

FUJIFILM presenta due nuovi obiettivi FUJINON XF56mmF1.2 R WR II e FUJINON GF20-35mmF4 R WR, compatibili con la nuova mirrorless X-H2.

X-H2 è dotata del nuovo sensore X-Trans™ CMOS 5 HR da 40,2 MP retroilluminato e dell’X-Processor 5 ad alta velocità. Si tratta del nuovo modello di punta che vanta la più alta risoluzione nella storia della Serie X, sia per la fotografia sia per la funzione di registrazione video, diventando al contempo la prima fotocamera APS-C al mondo ad abilitare la registrazione interna in formato Apple ProRes 8K/30P.

Il miglioramento della qualità dell’immagine fornito dal nuovo sensore è completato da funzionalità avanzate per migliorare le espressioni visive tra cui la sensibilità ISO standard minima pari a ISO125, la massima velocità dell’otturatore di 1/180.000 di secondo con otturatore elettronico e la funzione PIXEL SHIFT MULTI SHOT per aumentare la risoluzione dell’immagine. X-H2 offre anche funzioni e interfacce che facilitano lo scatto, come l’AF con rilevamento del soggetto basato sulla tecnologia Deep Learning che riconosce e traccia automaticamente una gamma più ampia di soggetti come animali e uccelli, la stabilizzazione dell’immagine IBIS (In-Body Image Stabilization) a cinque assi e fino a sette stop di compensazione, un EVF da 5,76 milioni di pixel con ingrandimento 0,8x, nonché uno slot per schede di memoria compatibile con le CFexpressTM di tipo B. Tutte queste caratteristiche permettono agli utenti di godere in pieno dell’elevata qualità dell’immagine di X-H2 in una varietà di situazioni.

La serie ammiraglia “X-H” si compone ora di ben due modelli di punta: oltre al modello FUJIFILM X-H2S ad alta velocità, si aggiunge con questo lancio il modello X-H2 ad alta risoluzione. X-H2S eccelle nella ripresa di soggetti in movimento, mentre X-H2 offre una qualità dell’immagine eccezionale che trascende il normale limite di qualità del formato APS-C. Grazie a questi due modelli di punta, FUJIFILM saprà soddisfare tutte le esigenze di ripresa di fotografi e videomaker professionisti.

FUJIFILM X-H2 sarà disponibile da fine settembre 2022 ai seguenti prezzi, suggeriti al pubblico, iva compresa: X-H2 BODY 2.299,99 euro e X-H2 KIT XF16-80mm 2.799,99 euro

I nuovi obiettivi FUJINON

XF56mmF1.2 R WR è un obiettivo luminoso a focale fissa con una lunghezza focale medio-tele di 56mm (equivalente a 85mm nel formato 35mm). Questo nuovo modello succede al suo predecessore FUJINON XF56mmF1.2 R e presenta un miglioramento significativo della distanza minima di messa a fuoco, con migliori prestazioni di risoluzione delle immagini e una bella resa dello sfondo sfocato.

Le aree a fuoco mostrano ogni dettaglio ad alta risoluzione, mentre la sua elevata apertura può produrre un bellissimo bokeh sullo sfondo per far risaltare il soggetto, dando ulteriore definizione all’immagine. Il modello precedente era utile per la fotografia di ritratto grazie alle sue caratteristiche di apertura F1.2 e lunghezza focale medio-tele. Il nuovo obiettivo ha migliorato la distanza minima di messa a fuoco per facilitare la table-top photography e soddisfa un’ampia varietà di situazioni di scatto, inclusa la street photography. Il fascino di un obiettivo medio-tele alberga in un’incredibile nitidezza del soggetto in contrasto con lo splendido bokeh sullo sfondo, per dirigere l’attenzione direttamente sul soggetto.

XF56mmF1.2 R WR è composto da 13 elementi suddivisi in otto gruppi, tra cui un elemento ED e due elementi asferici, per ottenere prestazioni di risoluzione delle immagini migliorate rispetto al modello precedente. Nel gruppo di messa a fuoco sono utilizzati otto generosi elementi per ridurre al minimo l’aberrazione cromatica, l’aberrazione sferica e l’aberrazione comatica, così da assicurare capacità avanzate di risoluzione delle immagini da MOD a infinito. La distanza minima di messa a fuoco è ridotta a soli 5cm dalla superficie del sensore, 20cm in meno rispetto al modello precedente. Anche gli elementi asferici sono realizzati con maggiore precisione per ridurre l’effetto “onion-ring” nel bokeh.

La ridotta profondità di campo raggiunta grazie all’apertura F1.2 è ulteriormente migliorata grazie alla distanza minima di messa a fuoco più ridotta permessa nella fotografia ravvicinata. Lo schema ottico dell’obiettivo che utilizza generosamente elementi asferici, ED e ad alta rifrazione riduce al minimo i vari tipi di aberrazione e offre un bellissimo bokeh. Questo nuovo obiettivo ha una capacità di risoluzione significativamente migliorata alla MOD rispetto al modello precedente che permette di trarre il massimo vantaggio dalla risoluzione dell’immagine avanzata e dal morbido bokeh di XF56mmF1.2 R WR.

FUJINON XF56mmF1.2 R WR sarà disponibile da fine settembre 2022 al prezzo suggerito al pubblico di 1.249,99 iva inclusa.

FUJINON GF20-35mmF4 R WR racchiude in sé tutto il potenziale della fotografia ultra-grandangolare di grande formato ad alta densità di informazioni. È un obiettivo zoom che copre la gamma di lunghezze focali dall’ultra-grandangolare (UWA) 20mm al grandangolo 35mm (equivalenti a 16-28mm nel formato 35mm).

La copertura ultra-grandangolare di 20mm (equivalente a 16mm nel formato 35mm) permette di catturare soggetti ricchi di dettaglio come, ad esempio, ampi panorami naturali o paesaggi urbani con precisi dettagli in alta risoluzione, grazie alle capacità avanzate della Serie GFX.

L’esteso angolo di visione, che è molto più ampio del campo visivo umano, consente di fotografare un soggetto posto di fronte da una distanza ravvicinata. La comodità di avere l’apertura costante di F4 su tutta la gamma dello zoom è unita a un design compatto e leggero, per un’elevata portabilità, a differenza delle normali apparecchiature fotografiche di grande formato.

È perfetto per i fotografi che viaggiano per molte ore alla ricerca di vaste distese selvagge, così come per la fotografia di interni, quando è necessario riprendere nella loro interezza i più piccoli ambienti, sfruttando la prospettiva unica degli obiettivi ultra-grandangolari o per creare scene in stile documentaristico.

GF20-35mmF4 R WR è composto da 14 elementi suddivisi in 10 gruppi, inclusi tre elementi asferici, un elemento asferico ED e tre elementi ED, che permettono di controllare efficacemente vari tipi di aberrazioni e fornire così elevate prestazioni di risoluzione delle immagini.

Al fine di inibire l’effetto ghosting e il flare, tipicamente presenti nelle ottiche grandangolari, il nuovo obiettivo è dotato di un rivestimento Nano GI (Gradient Index) che controlla efficacemente anche i raggi incidenti più angolati, riducendo così al minimo l’effetto fantasma e il “lens flare”, a vantaggio della nitidezza dell’immagine.

L’esclusivo design compatto di GF20-35mmF4 R WR ha permesso di ridurre il peso a soli 725g, nonostante sia un obiettivo zoom ultra-grandangolare F4 costante. La filettatura frontale da 82mm assicura la compatibilità con un’ampia varietà di filtri, ampliando la portata delle espressioni visive. Gli obiettivi ultra-grandangolari (UWA) in genere tendono ad essere enormi, ma Fujifilm è riuscita a progettare un obiettivo compatto per renderlo comodo da maneggiare per i fotografi di paesaggi che trascorrono molte ore all’aperto alla ricerca ampi panorami.

FUJINON GF20-35mmF4 R WR sarà disponibile da fine settembre 2022 al prezzo consigliato al pubblico di 2.845,00 iva inclusa.