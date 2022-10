La rinnovata F-Type celebra i 75 anni delle sportive Jaguar

La F-TYPE può essere considerata la sportiva Jaguar per eccellenza, una vettura appartenente ad una gloriosa dinastia che dura da 75 anni e che annovera alcuni dei modelli più iconici mai costruiti dal brand britannico.

Sia nella versione Coupé che in quella Convertible, la F-TYPE offre un perfetto equilibrio tra intrinseche prestazioni e gratificazione per il guidatore, il tutto arricchito da un risoluto e muscoloso design e da un abitacolo caratterizzato da lussuosi materiali, raffinati dettagli e pregiate lavorazioni artigianali.

Per quest’ultimo Model Year, la gamma è stata semplificata al massimo rendendo più facile per i clienti scegliere la propria F-TYPE ideale. L’auto appare più assertiva e determinata che mai, grazie ai cerchi in lega da 20 pollici di serie su tutti modelli, ai coprimozzi degli pneumatici e al badge della griglia che da rossi diventano ora di colore nero e ai colori degli accenti dei badge R e R-Dynamic, che ora sono in nero e grigio al posto della precedente combinazione rosso-verde.

Per celebrare l’ultimo Model Year della F-TYPE e il 75° anniversario delle sportive Jaguar, i clienti potranno scegliere tra due versioni special edition: la nuova F-TYPE 75 e la nuova F-TYPE R75.

Questi due modelli si distinguono grazie ai loro esclusivi elementi di design sia esterni che interni, alle ricche dotazioni e, naturalmente, al propulsore sovralimentato V8 Jaguar che ormai è un elemento distintivo della F-TYPE.

Le due special edition rappresentano una degna celebrazione delle prestazioni erogate dal motore a combustione interna prima che Jaguar, a partire dal 2025, diventi un brand modern luxury interamente elettrico.

Le possenti proporzioni di questa due posti, con motore anteriore, dotata di un corpo vettura scolpito nel rigido, e al tempo stesso leggero, alluminio, sono immediatamente riconoscibili. I fari a LED ultrasottili di serie, caratterizzati dalla tecnologia Pixel, con le rinomate luci diurne “Calligraphy” a forma di J e gli estesi indicatori di direzione, accentuano l’ampiezza visiva dell’auto suggerendo il suo potenziale prestazionale. Dal punto di vista visivo, si fondono perfettamente con la superficie “liquid metal” del cofano a conchiglia, che si estende elegantemente verso il posteriore ispirandosi a modelli iconici come la C-type e la D-type.

Le fiancate posteriori, che esaltano la forma intrinsecamente spettacolare e decisa della F-TYPE, protendono verso il basso, in direzione delle sottili luci a LED con il rinomato stilema a “Chicane”. Gli specifici terminali di scarico del motopropulsore emergono dal diffusore posteriore, evidenziando nuovamente il carico prestazionale della F-TYPE. I modelli quattro cilindri sono equipaggiati con un unico terminale centrale, mentre entrambi i V8 della F-TYPE 75 da 450 CV e della F-TYPE R75 da 575 CV, presentano quattro scarichi aggettanti, che nella versione più potente mostrano anche una R incisa discretamente nella parte alta.

Gli interni focalizzati sul guidatore della F-TYPE sono una pura rappresentazione delle prestazioni e dell’eleganza della vettura. La combinazione tra la maestria artigianale, i pregiati materiali, gli eleganti dettagli e le pregiate finiture offre un elevato senso di lusso e sportività. L’abitacolo “1+1” presenta un Interactive Driver Display da 12,3 pollici riconfigurabile, che offre una vasta scelta di temi di visualizzazione. Come si conviene ad una vera auto sportiva, la modalità predefinita è caratterizzata da un ampio contagiri centrale.

Nel mercato italiano, la gamma dei potenti e reattivi motori della F-TYPE include versioni a quattro e otto cilindri con potenze che vanno da 300 a 575 CV e che rappresenta una varietà di scelta senza eguali nel segmento di appartenenza. Tutte le varianti sono abbinate ad una trasmissione automatica Quickshift ad otto rapporti, che consente un completo controllo manuale grazie al selettore SportShift e alle levette montate sullo sterzo. Le motorizzazioni della F-TYPE vengono realizzate nell’Engine Manufactoring Centre di Jaguar Land Rover a Wolverhampton nel Regno Unito.

Disponibile esclusivamente con la trazione posteriore, il 2.0 litri turbocompresso quattro cilindri Ingenium eroga una potenza di 300 CV e genera la sua coppia massima a partire da soli 1.500 giri/min., che consente di avere un’eccezionale risposta dell’acceleratore a tutti i regimi di percorrenza. Questa unità assicura inoltre il livello prestazionale che ci aspetta da una F-TYPE, che accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km/h.

Il 5.0 litri V8 sovralimentato da 450 CV è stato sviluppato per offrire prestazioni fruibili e gratificanti, garantite principalmente dalla sua coppia massima di 580 Nm, generati a partire a 2.500 giri/min. Disponibile per la F-TYPE 75, questo propulsore viene offerto sia con la trazione integrale all-wheel con Driveline Dynamics che, per i veri puristi, con la classica trazione posteriore. Entrambe le varianti sono dotate di un differenziale elettronico attivo per ottimizzare la trazione, mentre per quanto riguarda le prestazioni con questa unità la F-TYPE accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 285 km/h.

Per chi desidera il top delle performance in ogni condizione climatica e su ogni superficie stradale c’è la F-TYPE R75. Disponibile esclusivamente con la trazione integrale, il suo V8 sovralimentato eroga 575 CV di potenza e una straordinaria coppia di 700 Nm, che consente alla vettura di accelerare fino a 100 km/h in appena 3,7 secondi e di arrivare ad una velocità massima limitata elettronicamente di 300 km/h.

Le prime consegne ai clienti inizieranno a gennaio 2023, anno che segna il 75° anniversario delle sportive Jaguar. Questo è un momento cruciale nella storia del brand che, a partire dal 2025, si appresta a vivere un futuro caratterizzato da una mobilità interamente elettrica.