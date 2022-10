Casio: nuovo logo e nuovi modelli per celebrare i 40 anni di G-SHOCK

Sono passati quasi 40 anni da quando Kikuo Ibe ha deciso di creare un orologio che non si rompesse mai, dando vita al primo G-SHOCK. Da allora è cominciato un viaggio in continua evoluzione, alla ricerca del perfezionamento tecnico e dello stile ricercato, che ha fatto innamorare intere generazioni e che ha portato ben presto il brand a diventare un’icona del mondo dell’orologeria.

Oggi l’azienda è quindi pronta ad entrare nel suo anno di celebrazione, il 2023, che vedrà G-SHOCK protagonista del festeggiamento per il suo quarantesimo compleanno. Un anno ricco di novità, tra cui il logo dedicato al compleanno creato dalla leggenda della street-art Eric Haze.

L’artista newyorkese, famoso in tutto il mondo, aveva già ridisegnato l’iconico simbolo in occasione di precedenti anniversari del brand, quello del 25esimo, 30esimo e 35esimo. Una formula vincente che conferisce estrema continuità al progetto e grande apprezzamento da parte del pubblico di G-SHOCK, che vede nella cultura urban e nei suoi protagonisti un punto di riferimento.

Il logo sarà presente in molteplici attività di comunicazione durante tutto il 2023, iniziando dal nuovo GMW-B5000EH, una limited edition realizzata proprio in collaborazione con Haze.

Questo collaboration model rappresenta una vera chicca per i fan di G-SHOCK e del designer, che ha deciso di donare al modello un design unico, full metal, che lo rappresenti pienamente. Oltre a questa limited, tante sono le novità prodotto che verranno lanciate in occasione del compleanno di G-SHOCK. Una su tutti il modello Flare Red, presentato nelle varianti MTG-B3000 e GWG-2040.

Caratterizzati da lunette laminate realizzate con materiali fosforescenti in rosso, il loro design richiama le fiamme che provengono dalle eruzioni solari, fenomeno astrologico che avviene nello spazio, e sono stampate sul quadrante, per aggiungere dinamismo al modello. Anche in questo caso, è presente sul fondello, il nuovo logo del quarantestimo Eric Haze x G-SHOCK, che segna una nuova era in continua crescita per il colosso di orologi indistruttibili.