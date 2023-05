Samsung: la Serie Galaxy S23 veste la nuova collezione firmata Diesel

Samsung Electronics ha annunciato una partnership con Diesel, il celebre brand di lifestyle fondato da Renzo Rosso nel 1978, per creare una collezione di cover esclusive e personalizzate per i nuovi smartphone flagship della serie Samsung Galaxy S23.

La collezione Diesel x Samsung presenta il famoso logo Diesel-for successful living, in bianco e nero con i colori iconici del brand rosso, bianco e nero, in diverse versioni: la Cover Diesel in bianco e nero stampata con un effetto gommato esclusivo, che garantisce una resistenza ultraresistente agli urti con bordi in rilievo per proteggere lo schermo, e la Swappable Backplate in rosso e bianco, una piastrina sovrapponibile alla Samsung Frame Cover disponibile solo per Samsung Galaxy S23 Ultra.

Inoltre, gli utenti potranno personalizzare la Silicone Grip Cover per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra con uno strap rimovibile Diesel, che aiuta a prevenire cadute accidentali.

Samsung e Diesel hanno presentato la loro collaborazione con un evento esclusivo a Milano, dove tutti i contenuti del party sono stati realizzati con il nuovo smartphone flagship Samsung Galaxy S23 Ultra, progettato per garantire un’esperienza fotografica premium in qualsiasi condizione di luce, anche notturna.

Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra sono i nuovi smartphone flagship della serie Galaxy S, progettati per superare i limiti dell’esperienza mobile, ridefinendo il concetto di ciò che è possibile negli smartphone premium. Dotati della straordinaria fotocamera di Samsung Galaxy, consentono agli utenti di esplorare la propria creatività in tutta libertà, realizzando video di livello cinematografico grazie alla funzione Nightography perfezionata. “Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” offre una straordinaria esperienza di gaming, potente e dinamica grazie alla grafica mobile più veloce sulla serie S.