Mercedes-AMG SL 55 Tribute Edition: 55 esemplari ispirati alla leggendaria 300 SL

Mercedes-Benz continua a ispirarsi alla leggendaria 300 SL e, con l’introduzione della SL 55 Tribute Edition, una limited edition prodotta in soli 55 esemplari esclusivamente per il mercato italiano, celebra una tradizione che si estende per oltre 70 anni. Questa nuova edizione speciale, oltre a portare nella gamma italiana della SL il potente motore V8 da 476 CV, offre un nuovo e esclusivo esempio di “instant classic” destinato a entrare nell'”hall of fame” degli appassionati e dei collezionisti.

“Data la grande accoglienza riservata alla nuova SL, che abbiamo già presentato nelle varianti motoristiche 43 e 63, abbiamo voluto introdurre la versione 55 attraverso un concetto di prodotto che si rivolgesse direttamente al cuore dei nostri clienti più appassionati, offrendo loro una limited edition unica con emozionanti richiami alle origini di questo modello”, ha dichiarato Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia. “Abbiamo realizzato due versioni esclusive, tutte italiane, anche grazie alla consulenza dei professionisti che operano nei nostri AMG Performance Center, il punto di accesso al mondo ad alte prestazioni della Stella, che abbiamo coinvolto direttamente nella creazione della Tribute Edition.”

La Tribute Edition è disponibile in due diverse livree: Argento High-Tech Magno e Blu Costa Azzurra. Entrambe sono abbinate a interni in pregiata pelle nappa Blue Yacht e Rosso Classic, richiamando così le combinazioni di colore più richieste per la mitica 300 SL. Inoltre, questa edizione speciale offre una ricercata dotazione di optional, grazie anche agli elementi firmati Manufaktur, il marchio che rappresenta l’apice della personalizzazione offerta dalla Stella.

La SL 55 Tribute Edition non è solo un’auto di prestigio, ma rappresenta anche un tributo alla storia e al design iconico della Casa automobilistica tedesca. Il suo numero limitato di esemplari, combinato con gli elementi distintivi e la cura dei dettagli, la rende un vero e proprio oggetto del desiderio per gli appassionati e i collezionisti di tutto il mondo.