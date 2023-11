Rolling Stones: un concerto privato in salotto con Snapchat

Per celebrare l’uscita del nuovo album dei Rolling Stones “Hackney Diamonds”, l’AR Studio di Snapchat con sede a Parigi in collaborazione con il team creativo della band offre a tutti i fan un’inedita esperienza di realtà aumentata (AR), disponibile ovunque.

L’AR Studio di Snap ha infatti creato un’esperienza di realtà aumentata (AR) per celebrare il nuovo album, già una pietra miliare del rock, e favorire allo stesso tempo il coinvolgimento dei fan su Snapchat.

Utilizzando le tecnologie AR all’avanguardia di Snap, come le 3D Bitmoji Lens, questa attivazione permetterà all’avatar 3D dell’utente di interagire con la realtà aumentata in tempo reale.

“È fantastico collaborare con Snapchat su una tecnologia all’avanguardia e portare Hackney Diamonds sulla piattaforma” ha commentato il team dei Rolling Stones.

Per attivare l’esperienza esclusiva basta aprire Snapchat e selezionare la Lente Rolling Stones. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood appariranno improvvisamente come Bitmoji in 3D proprio davanti all’utente, mentre suonano il loro ultimo brano “Angry”. Il Bitmoji dello Snapchatter li accompagnerà, ballando sul palco insieme alla band.