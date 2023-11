Il Gruppo Piaggio protagonista a EICMA 2023

Il Gruppo Piaggio si presenta a EICMA consolidando la propria posizione di primo costruttore europeo. Alla data del 30 settembre 2023, il Gruppo ha conseguito eccellenti risultati a livello globale, vendendo 454.400 veicoli e generando un fatturato di 1.626,2 milioni di euro. Inoltre, l’utile netto ha raggiunto la cifra record di 85,7 milioni di euro, segnando il massimo storico per il periodo considerato. Da notare che il margine lordo è cresciuto del 9,3%, mentre l’Ebitda ha toccato il suo valore più elevato nel periodo, registrando un aumento del 13,8%.

Nei primi nove mesi del 2023, il Gruppo Piaggio ha confermato la sua posizione di leadership nel segmento degli scooter in Europa, con una quota di mercato del 23,1%. Nel mercato nordamericano degli scooter, la quota di mercato è salita al 29,5%.

Nel settore degli scooter, si sono distinti i notevoli successi di vendita dei modelli a ruota alta Piaggio Beverly e Piaggio Medley, insieme a una crescita a doppia cifra del fatturato di Vespa nei mercati occidentali.

Nel settore delle moto, la nuova Moto Guzzi V100 Mandello ha ricevuto un notevole apprezzamento da parte del mercato.

Aprilia RS 457

Dopo aver presentato RS 660, diventata in poco tempo la sportiva più venduta in Europa, Aprilia completa la sua famiglia sportiva entrando in un segmento nuovo che guarda al futuro, sia delle generazioni che di nuovi mercati, per andare a intercettare la domanda crescente di moto facili ma divertenti, tecnologicamente e stilisticamente di avanguardia.

Aprilia RS 457 nasce da un progetto completamente nuovo e ha, tra i suoi punti di forza, la leggerezza, vantando il miglior rapporto peso potenza possibile per una moto guidabile con patente A2, la facilità di guida e la dotazione tecnologica. RS 457 è pensata per accompagnare il motociclista nella sua crescita, sia in strada sia tra i cordoli della pista.

La nuova Aprilia è spinta da un modernissimo e tecnologico bicilindrico fronte marcia raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro, capace di 35 kW di potenza, il massimo possibile per una moto guidabile con patente A2. Al dato della pura potenza si associa quello del peso della moto: 159 kg a secco (175 kg col pieno), per un rapporto peso/potenza semplicemente imbattibile.

Moto Guzzi Stelvio



Stelvio è la on-off di Moto Guzzi pensata per il viaggio avventuroso. Nasce su una piattaforma tecnica modernissima ed è l’unica della sua classe di cilindrata con la trasmissione ad albero cardanico e con il parabrezza regolabile in altezza elettricamente.

Stelvio è spinta dal nuovo motore “compact block”, appena introdotto su V100 Mandello, ulteriormente affinato, un propulsore di avanguardia per progettazione e costruzione, compatto e leggero, per ottenere di avere una ciclistica agile e dal piglio sportivo.

Si tratta di un bicilindrico a V trasversale di 90° con raffreddamento a liquido e distribuzione a doppio albero a camme in testa, con 4 valvole per cilindro. Il cambio a sei marce è stato rivisto per renderlo ancora più fluido e morbido negli innesti. Le prestazioni di cui è capace questo propulsore sono di natura sportiva: la potenza massima è di 115 CV a 8.700 giri/min mentre la coppia massima di 105 Nm a 6.750 giri/min, con l’82% disponibile già da 3.500 giri/min e il limitatore fissato a ben 9.500 giri/min.

La ciclistica prevede un telaio in tubi d’acciaio ad alta resistenza, abbinato a cerchi a raggi tubeless da 19” all’anteriore e 17” al posteriore e sospensioni a corsa lunga, scelte che rendono la guida confortevole nei viaggi e divertente nel fuoristrada leggero e nella guida spigliata su asfalto. Stelvio è la prima Moto Guzzi disponibile con PFF Rider Assistance Solution. L’innovativa piattaforma di assistenza alla guida è basata sulla tecnologia radar sviluppata da Piaggio Fast Forward, la società specializzata in robotica, con sede a Boston, fondata dal Gruppo Piaggio. Questi dispositivi svolgono un ruolo fondamentale sul fronte della sicurezza attiva, garantendo le funzioni Following Cruise Control (sistema di cruise control avanzato che sfrutta il radar anteriore per adeguare la velocità in dipendenza di quella del veicolo davanti), Forward Collision Warning (rileva possibili collisioni con veicoli ed oggetti situati davanti), Blind Spot Information System (avverte il guidatore della presenza di veicoli nell’angolo cieco degli specchi retrovisori) e Lane Change Decision Aid System (individua i veicoli che si stanno avvicinando lateralmente, creando una potenziale situazione di pericolo).

Nuova gamma Moto Guzzi V85



L’enduro iconica di Moto Guzzi è tra le proposte più originali e affascinanti degli ultimi anni della categoria. È l’unica a vantare uno stile tipico e autentico con la versatilità di una moderna on-off dedicata al turismo avventuroso e riflette una filosofia costruttiva nella quale essenzialità, praticità e leggerezza determinano un rapporto senza filtri tra la motocicletta e l’uomo. A EICMA 2023 Moto Guzzi presenta la nuova V85, evoluta sia a livello stilistico sia tecnico. Sotto il primo aspetto diventa più contemporanea e meglio rifinita, grazie alla totale rivisitazione del design delle sovrastrutture, del parabrezza ora regolabile manualmente, dei comandi al manubrio più intuitivi e pratici da utilizzare e grazie alla nuova strumentazione TFT da 5 pollici. Il metallo lascia il posto al più leggero e rifinito alluminio per i supporti del gruppo ottico anteriore e per il maniglione del passeggero. Molti sono i miglioramenti dal punto di vista tecnico. Il mitico motore bicilindrico a V trasversale di 90° raffreddato ad aria guadagna l’omologazione Euro 5+ e una nuova distribuzione a fasatura variabile che permette di aumentare le prestazioni su tutto l’arco di erogazione. Ora offre 80 CV di potenza massima e 83 Nm di coppia massima. Una importante evoluzione sottolineata dal nuovo design delle teste.

Dal 2024 Moto Guzzi V85 diventa una famiglia, con tre differenti interpretazioni per altrettante necessità di mobilità. V85 Strada è la versione più essenziale e orientata all’uso quotidiano. Si distingue per le ruote in lega (per tutte e tre misure da 19” anteriore e 17” posteriore) con pneumatici stradali, per il parafango anteriore basso e per i tre Riding Mode (Strada, Pioggia, Sport) che gestiscono ABS, Traction Control e mappe motore. V85 TT rappresenta l’essenza della motocicletta iconica di Moto Guzzi dedicata al turismo. Si distingue per le ruote a raggi tubeless con pneumatici on-off, per i 4 Riding Mode (Strada, Sport, Pioggia e Off-Road) che gestiscono al meglio i controlli elettronici (tra cui il Cornering ABS), grazie alla presenza della piattaforma inerziale a sei assi. Di serie è presente anche la protezione motore e il maniglione del passeggero entrambi in alluminio, oltre ai paramani e alla regolazione del precarico idraulico della molla dell’ammortizzatore. V85 TT Travel è la versione top di gamma con un allestimento sontuoso dedicato al turismo che comprende le valigie rigide, la piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA, manopole e sella riscaldabili, oltre ad un più protettivo parabrezza.

Vespa Primavera e Vespa Sprint S



La Vespa “small body” rappresenta da sempre l’anima più giovane e metropolitana di Vespa e si presenta ora completamente rinnovata. Due i modelli disponibili, Vespa Primavera e Vespa Sprint S, declinati in differenti varianti e cilindrate, anche in versione Elettrica.

Il Centro Stile Piaggio ha svolto un intenso lavoro di miglioramento delle finiture, introducendo nuovi materiali e curando maniacalmente i dettagli, per esaltare le unicità e le diverse anime di Vespa Primavera e Vespa Sprint S. Tutte nuove sono le sovrastrutture sul manubrio, così come manopole, alla ricerca di cura del dettaglio e funzionalità. Nuovo è anche il controscudo per elevare la sensazione di qualità percepita di materiali e assemblaggio. La nuova cresta sul parafango (solo per Vespa Primavera) e il nuovo disegno e nuove finiture del cravattino centrale, sono gli altri elementi di stile rivisti e aggiornati.

Anche la sella, nelle varie versioni, è stata migliorata grazie alla adozione di nuovi materiali che assicurano una migliore finitura. La versione Tech di Primavera è dotata anche di sistema keyless e strumentazione TFT, che consente la gestione delle funzionalità offerte dalla piattaforma multimediale Vespa MIA. Nuovo è anche lo strumento analogico/digitale presente sulle altre versioni, mentre su tutte arriva l’impianto di illuminazione full LED. Vespa Primavera e Vespa Sprint S sono disponibili con modernissimi propulsori di 50, 125 e 150 cc con distribuzione a tre valvole e iniezione elettronica omologati Euro 5+

Piaggio 1

Piaggio 1, l’e-scooter per la mobilità urbana di Piaggio, è ora disponibile in una nuova versione più potente, per garantire un commuting sempre più brillante, in sicurezza e con la massima facilità di guida. La Power Unit che equipaggia Piaggio 1 versione ciclomotore offre ora potenza di picco di 2,3 kW, quasi raddoppiata rispetto alla versione precedente, mentre la versione motociclo (Piaggio 1 Active) raggiunge i 3 kW di picco. Ne consegue un incremento significativo sul fronte dell’accelerazione, che aumenta del 14% su Piaggio 1 e di quasi il 12% su Piaggio 1 Active.

Nella piena tradizione del primo costruttore europeo di scooter, Piaggio 1 significa innanzitutto sicurezza, grazie a una ciclistica solida ma anche un design accattivante, un comfort e una abitabilità di alto livello e un nutrito equipaggiamento tecnologico, che include strumentazione digitale a colori, fanaleria full LED e sistema keyless. Piaggio 1 è l’unico e-scooter della sua categoria con un capiente vano sottosella, in grado di contenere un casco full jet.