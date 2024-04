Omoda e Jaecoo: i modelli presenti al Salone di Pechino

La diciassettesima edizione del Salone di Pechino (25 aprile – 4 maggio), quest’anno coinvolgerà ben 600 tra Case costruttrici, fornitori, aziende tecnologiche e di servizi provenienti da tutto il mondo. Sotto i riflettori, Chery, tra i primi Costruttori a superare il milione di vetture vendute e per ben ventuno anni, leader globale nell’esportazione di auto.

Un successo inarrestabile che sta culminando con il debutto in numerosi mercati europei, iniziato a marzo con il brand OMODA in Spagna e in avvicinamento imminente in Italia, dove esordirà anche il marchio JAECOO.

Al tema “New Era and New Cars che accompagnerà la kermesse cinese, Chery aggiunge “New Energy e New Eco”, attraverso le nuove OMODA 7, JAECOO J7 PHEV, JAECOO J8 PHEV e JAECOO J6. Con questi nuovi modelli ibridi “alla spina” o elettrici puri, la Casa dichiara così i propri intenti: cambiare radicalmente il modo di vivere e di intendere il viaggio attraverso un ecosistema completo, rispettoso dell’ambiente, intelligente e tecnologicamente avanzato.

OMODA 7

Pronta al debutto sui mercati mondiali con lancio a fine aprile, OMODA 7 incarna una “evoluzione” multidimensionale a livello di design e presenta una serie di innovazioni intelligenti, aprendo così la strada a una nuova era della mobilità. Posizionata in un segmento di mercato più alto, anche per via delle dimensioni maggiori, porta avanti l’etica del design orientato al futuro, alla tecnologia, al fashion e si pone l’obiettivo di esaltare il concetto di esperienza di guida intelligente.

I teaser ufficiali che anticipano il modello lasciano intuire un linguaggio stilistico in cui viene enfatizzata l’armonia estetica. Il frontale ha un look deciso dalla marcata personalità, mentre nella vista di profilo si nota una linea di cintura elegante e fluida che trasmette un forte senso di dinamismo. Il disegno delle luci posteriori, infine, è stato definito per sottolineare l’idea di potenza. OMODA 7 vuole senza dubbio imporsi come un modello all’avanguardia, in grado di rinnovare gli standard estetici dei SUV.

JAECOO J7 E J7 PHEV

Sin dal suo debutto nell’aprile dello scorso anno al Salone di Shanghai, il SUV urbano JAECOO J7 ha rapidamente guadagnato popolarità conquistando un’élite di automobilisti raffinati ed esigenti con i suoi contenuti tecnologici di rilievo e il suo design distintivo che reinterpreta la solida estetica dei classici dell’offroad e in cui robustezza ed eleganza si fondono in modo armonico e sapiente.

Contraddistinto da linee nette e da una silhouette squadrata che enfatizza l’imponenza della carrozzeria, il SUV JAECOO J7 è immediatamente riconoscibile per l’ampia griglia esagonale e l’emblematico logo oversize JAECOO sul bordo superiore del cofano. I fari anteriori a matrice di LED incastonati nel paraurti presentano lenti separate per anabbaglianti e abbaglianti.

La plancia, dalle linee nette e lisce, crea un senso di spaziosità integrando sia il cluster digitale sia il display centrale da 14”, mentre il selettore del cambio a comando elettronico è in stile “jet fighter”. La cura dei dettagli e i materiali di livello premium trasmettono una piacevole sensazione di qualità, mentre i pannelli delle porte rimandano alle forme squadrate della carrozzeria. L’illuminazione dinamica a 64 colori crea un’ambientazione altamente personalizzabile e coinvolgente.

A Pechino debutterà l’interessante versione ibrida JAECOO J7 PHEV (Plug-in Hybrid), che promette un’elevata potenza e una grande autonomia grazie all’unione di un potente ed efficiente motore a benzina e di una parte elettrica co batteria ricaricabile.

JAECOO J8 EV e J8 PHEV

L’ammiraglia della gamma JAECOO, condivide molto della base e della tecnologia con la più compatta JAECOO J7, a cominciare dal sistema per la gestione della trazione e della marcia “All Road Drive Intelligent System” (ARDIS). Ha però dimensioni maggiori che le permettono di ospitare fino a sei passeggeri in tre file da due, in alternativa alla più classica configurazione da cinque posti su due file. Questo modello esordirà sia in versione 100% elettrica sia con la motorizzazione ibrida plug-in. In particolare JAECOO J8 PHEV disporrà di un powertrain ibrido di terza generazione con batteria ricaricabile alla spina per una potenza massima superiore ai 600 CV e un’autonomia complessiva di oltre 1.300 km.