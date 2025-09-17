Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

La sicurezza dei bambini in auto non è solo una responsabilità dei genitori, ma una vera e propria questione sociale. È questo il messaggio al centro dell’evento “In viaggio sicuri: informare i grandi per proteggere i più piccoli”, promosso da Chicco e ospitato all’Auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia, con il patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Pubblicità Progresso.

L’iniziativa ha riunito istituzioni, esperti e stakeholder per affrontare un tema tanto delicato quanto urgente: la prevenzione degli incidenti stradali che, ancora oggi, rappresentano la prima causa di morte infantile in Europa. Secondo l’Osservatorio ASAPS, nel 2024 in Italia hanno perso la vita 34 bambini, e nei primi nove mesi del 2025 le vittime sono già 24. Eppure, un dato resta inequivocabile: il seggiolino auto riduce del 70% il rischio di morte, ma solo il 43% delle famiglie conosce la normativa vigente e il 65% lo utilizza in modo discontinuo.

Da anni Chicco è impegnata nel promuovere la cultura della prevenzione e dell’uso corretto dei sistemi di ritenuta per bambini. Solo tra il 2024 e il 2025, l’azienda ha organizzato 84 corsi gratuiti nei propri punti vendita e nei Negozi Specializzati, coinvolgendo oltre 3.000 persone, con l’obiettivo di arrivare a 150 appuntamenti entro fine anno e raggiungere 400.000 persone entro il 2028.

Fondamentale in questo percorso è la collaborazione con la Società Italiana di Neonatologia (SIN), che ha portato alla realizzazione di un vademecum tecnico per operatori sanitari e genitori e a un piano di formazione dedicato ai Centri Nascita italiani. L’obiettivo è ambizioso: raggiungere entro il 2028 230.000 nuovi nati e altre 80.000 famiglie grazie al coinvolgimento delle ostetriche territoriali.

Un altro pilastro del progetto è la collaborazione con UNASCA, l’Unione Nazionale Autoscuole, che nel 2025 ha coinvolto trenta istruttori di guida nel Crash Test Lab di Chicco. Questi professionisti formeranno oltre 4.500 allievi all’anno, con l’obiettivo di raddoppiare le attività formative nel 2026 e raggiungere fino a 90.000 nuovi conducenti.

Il progetto non si rivolge solo ai neopatentati, ma anche a tassisti, autisti professionisti e persone over 65, categorie che quotidianamente condividono la strada con i più piccoli. In questo modo, Chicco promuove una rete di responsabilità diffusa, capace di trasformare la consapevolezza in comportamenti concreti.

“La sicurezza dei bambini in auto è un impegno collettivo – ha dichiarato Corrado Colombo, Commercial Vice President Europe di Artsana –. Non basta innovare i seggiolini: serve diffondere la cultura della prevenzione e dell’informazione, coinvolgendo famiglie, istituzioni e comunità scientifica”.

Il Prof. Massimo Agosti, Presidente SIN, ha sottolineato come “la sicurezza inizi già nei Centri Nascita, dove i professionisti della salute possono guidare i genitori verso comportamenti corretti e consapevoli”.

Anche UNASCA ha ribadito l’importanza del proprio ruolo formativo. “Le autoscuole sono un presidio essenziale per la sicurezza stradale – ha ricordato Alfredo Boenzi, Segretario nazionale Autoscuole UNASCA –. Inserire moduli dedicati al trasporto sicuro dei bambini nei nostri corsi significa costruire una mobilità più responsabile per tutti”.

Infine, Romano La Russa, Assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, ha evidenziato che “solo una maggiore consapevolezza dei rischi legati al mancato uso dei seggiolini può contribuire a ridurre gli incidenti e proteggere i più piccoli”.

L’evento “In viaggio sicuri” ha dimostrato che la protezione dei bambini in auto non può essere lasciata al caso, ma richiede un’azione corale e continua. Attraverso collaborazioni tra aziende, istituzioni e comunità scientifica, Chicco si conferma un punto di riferimento nella promozione della sicurezza stradale infantile e della cultura della responsabilità condivisa.