50 Jahre BMW M: edizioni limitate di M3 ed M4 per celebrare l’anniversario dell’azienda

Insieme alla sua community mondiale, BMW M GmbH celebra in queste settimane e mesi i primi cinque decenni della sua esistenza con eventi spettacolari, sensazionali innovazioni e nuovi modelli. Il 24 maggio 1972 fu firmato l’accordo di partnership per BMW Motorsport GmbH. Esattamente 50 anni dopo, l’azienda ora nota come BMW M GmbH presenta una collezione esclusiva di modelli in edizione limitata per celebrare l’anniversario.

Con l’edizione BMW M 50 Jahre della BMW M3 berlina e della BMW M4 Coupé, gli appassionati M di tutto il mondo potranno esprimere sia la loro passione per le corse sia l’amore per la tradizione. Edizioni limitate, caratteristiche di design esclusive e opzioni di equipaggiamento selezionabili individualmente fanno sì che ogni edizione diventi un’auto unica che riflette lo stile personale del suo proprietario.

L’edizione BMW M 50 Jahre si basa sull’attuale generazione della serie di modelli di maggior successo nella storia di BMW M GmbH. In tutto il mondo, i modelli BMW M3 e BMW M4 sono sinonimo di alte prestazioni nel segmento medio premium. I modelli in edizione sono alimentati da un motore a sei cilindri in linea con potenza fino a 375 kW/510 CV, tecnologia M TwinPower Turbo e caratteristiche ad alta velocità. A seconda della variante del modello, la potenza viene trasferita alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a 6 rapporti o un cambio M Steptronic a 8 rapporti con Drivelogic, oppure distribuita in modo completamente variabile a tutte e quattro le ruote grazie alla tecnologia M xDrive.

Il carattere esclusivo dei modelli in edizione è il risultato di una configurazione specifica per il mercato, con caratteristiche di design uniche e un numero limitato di unità. In questo modo, vengono create delle vere e proprie rarità per i più importanti mercati automobilistici del mondo. Per la verniciatura esterna delle vetture, vengono riproposti quei colori che hanno definito la storia di BMW M GmbH. A questi si aggiungono i cerchi forgiati M in una combinazione di colori altrettanto esclusiva e dettagli negli interni.

In Europa e in altre regioni di vendita selezionate, BMW M GmbH offre un’edizione esclusiva della BMW M4 Coupé in occasione del suo anniversario. L’edizione BMW M 50 Jahre a due porte è disponibile nei colori Carbon Black, Macao Blue, Brands Hatch Grey, Imola Red e San Marino Blue. L’aspetto iconico è rafforzato dai cerchi forgiati M da 19 pollici sull’asse anteriore e da 20 pollici sull’asse posteriore con design a doppie razze, offerti per la prima volta nei colori Orbit Grey Matt e Gold Bronze Matt.

Inoltre, per il mercato automobilistico cinese viene prodotto un numero altrettanto limitato di veicoli in edizione limitata della BMW M4 Coupé, disponibili nelle verniciature esterne Fire Orange e Stratus Grey. Questa selezione di colori fa riferimento al fatto che l’anniversario della BMW M GmbH venga celebrato in Cina nell’Anno della Tigre. I cerchi forgiati M di questi veicoli sono rifiniti in Orbit Grey opaco in combinazione con il colore della carrozzeria Fire Orange e in Gold Bronze opaco in combinazione con la verniciatura esterna Stratus Grey.

Nell’abitacolo di tutti i veicoli in edizione basati sulla BMW M4 Coupé, i pannelli delle soglie delle porte recanti la scritta “Edition 50 Jahre BMW M”, una placca metallica sulla console centrale con la scritta “M4 Edition 50 Jahre BMW M” e un’impronta corrispondente sui poggiatesta dei sedili sportivi M di serie e dei sedili in carbonio M opzionali per il guidatore e il passeggero anteriore alludono all’anniversario.

L’edizione sulla base della BMW M3 Sedan è stata progettata esclusivamente per i mercati automobilistici statunitense e canadese. Per i 500 modelli della vettura sportiva ad alte prestazioni a quattro porte disponibili in Canada è possibile scegliere tra cinque verniciature esterne, ognuna delle quali richiama una delle cinque precedenti: dal Cinnebar Red al Techno Violet, dall’Interlagos Blue al Fire Orange al Limerock Grey. Tutti i colori della carrozzeria sono abbinati a cerchi forgiati M in Orbit Grey opaco e a componenti BMW M Performance Parts. I componenti, ispirati alle corse in termini di design e tecnologia e anch’essi inclusi nella gamma di equipaggiamenti disponibili per l’edizione anniversario, comprendono anche lo splitter anteriore BMW M Performance Carbon, lo spoiler posteriore BMW M Performance Carbon e i terminali di scarico BMW M Performance Carbon/Titanio.

La scritta “Edition 50 Jahre BMW M” sui listelli sottoporta e le strisce M sui poggiatesta dei sedili anteriori e posteriori esterni caratterizzano gli interni. Inoltre, un esclusivo motivo di cuciture adorna sia i sedili sportivi M di serie sia i sedili a secchiello in carbonio M, disponibili come optional, delle vetture dell’edizione. Una targhetta metallica sul coperchio del porta bicchieri della console centrale riporta la scritta “M3 Edition 50 Jahre BMW M” e il riferimento “1/500”.