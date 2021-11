“500 Iride”: l’alba della micro-mobilità firmata Mopar

Mopar presenta il primo monopattino elettrico, ispirato alla Nuova 500, che risponde perfettamente alla mission di Stellantis: promuovere una mobilità sempre più sostenibile, accessibile e distintiva.

Disegnato dal Centro Stile Fiat, in collaborazione con Compagnia Ducale, l’esclusivo “500 Iride” è un prodotto dall’inconfondibile design italiano che ha preso ispirazione dalla Nuova 500, la prima vettura 100% elettrica del marchio Fiat, condividendone la volontà di assicurare un futuro migliore alle prossime generazioni. Dedicato quindi alla Nuova 500 ma destinato all’intera famiglia 500, eccetto per la soluzione di ricarica specifica nel bagagliaio, il nuovo monopattino elettrico di Mopar consente di muoversi fra le vie del centro, in maniera distintiva, diventando di fatto “l’acceleratore” ideale dell’ultimo miglio.

“Fin dal progetto iniziale della Nuova 500 il team di Mopar ha lavorato insieme con i colleghi dell’ingegneria, dello stile e del prodotto con l’obiettivo di offrire la massima personalizzazione attraverso un’ampia collezione di Authentic Accessories by Mopar coerenti con lo spirito del modello – ha dichiarato Francesco Abbruzzesi, responsabile Mopar Enlarged Europe – e oggi facciamo un passo avanti presentando “500 Iride” con cui apriamo una nuova era nel campo della micro-mobilità urbana nel segno dell’icona Fiat. Per la sua realizzazione ci siamo avvalsi del know-how di Compagnia Ducale, un nostro storico partner licenziatario con cui abbiamo già sviluppato alcuni prodotti personalizzati con gli stilemi dei marchi Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo”.

Il nome 500 Iride prende spunto dagli iconici fari rotondi della 500 che da 64 anni la contraddistinguono donandole quel proverbiale “sguardo” accattivante e simpatico. Lo stesso stilema, famoso nel mondo, si ritrova nella luce di posizione circolare, posta sotto il manubrio, che rende “500 Iride” un unicum nel panorama dei monopattini elettrici. Ma il nome Iride ricorda anche l’arcobaleno quale espressione della bellezza in natura. Non a caso, i primi due colori disponibili sono il Celestial Blue e Cloud Gray che, creati in esclusiva per la Nuova 500, rinviano rispettivamente al cielo e alle nuvole cariche di pioggia. Sarà prossimamente disponibile anche la livrea rossa che rende omaggio al nuovo marchio di Famiglia (500) RED.

Caratteristiche tecniche e sicurezza ai massimi livelli

Dotato di un motore da 250W, “500 Iride” può essere utilizzato come un vero e proprio mezzo di trasporto per percorrere in autonomia fino a 30 chilometri, con una velocità massima soggetta a regolamentazione locale ma che può arrivare fino a 25 km/h ed essere completamente ricaricato in 4 ore e mezzo. La sua ampia pedana, gli pneumatici a camera d’aria da 10″, l’ammortizzatore posteriore e il display integrato, insieme al manubrio telescopico per una maneggevolezza migliore e personalizzata, offrono un’esperienza di guida con un comfort assoluto. Il suo peso di soli 15 kg e la chiusura easy-folding lo rendono facilmente trasportabile a mano o nel vano bagagli della propria auto.

Contribuiscono alla massima sicurezza la luce anteriore con visibilità a lunga distanza e quella posteriore che lampeggia durante la frenata. Inoltre, quando si guida su strade pedonali, è possibile attivare – tramite l’App o direttamente dal display – la funzionalità “pedestrian mode” che limita la velocità a 6km/h. Infine, a richiesta, è disponibile il Safety Pack che include casco, gilet ad alta visibilità e sistema di bloccaggio per il parcheggio.

Borsa specifica e caricatore da 12V per un “pieno” di tranquillità

Per “500 Iride” è stata realizzata una borsa dedicata per un comodo trasporto in auto. Infatti, può essere posta nel bagagliaio della Nuova 500, grazie alla base in Velcro e alle cinghie che si agganciano al sistema Isofix dei sedili posteriori, garantendo così un trasporto sicuro, pulito e privo di rumori. Inoltre, a richiesta, è disponibile un caricatore da 12V da collocare nel vano posteriore – venduto separatamente o in abbinamento alla borsa – che permette di ricaricare completamente il monopattino elettrico con meno dell’1% della capacità della batteria della Nuova 500. Senza dimenticare che “500 Iride” può essere alimentato anche con un cavo di ricarica alla presa domestica (di serie).

Tutto sotto controllo con l’App dedicata

Disponibile su App Store (iOS) e Play Store (Google), l’App dedicata consente di gestire completamente “500 Iride” mediante il proprio smartphone. In particolare, è possibile controllare lo stato della batteria, l’autonomia, la velocità effettiva, la distanza totale di viaggio e i tempi, e il risparmio di emissioni di CO2. Direttamente dall’App si può anche impostare il mantenimento della velocità di crociera (Cruise Control) oppure scegliere una delle quattro modalità di guida disponibili: “Normal” per un impiego quotidiano equilibrato; “Sherpa” per ridurre al massimo il consumo energetico; “Sport” per chi preferisce una guida più vivace; e “pedestrian mode” per l’utilizzo nella aree pedonali. Infine, l’App (che funge da chiave elettronica per avviare il monopattino in modalità elettrica) propone una gestione multi-utente per condividere “500 Iride” con familiari o amici, fino a un massimo di quattro persone. Grazie a questa funzionalità, il proprietario è l’unico che può permettere agli altri utenti di utilizzarlo con il proprio account personale.

“500 Iride” sarà in vendita presso tutte le concessionarie Fiat e sul Mopar Store, anche per coloro che non sono clienti di una vettura Fiat, ed è proposto al prezzo di lancio di 699€ che include 2 anni di garanzia, assistenza diretta tramite App, oltre a call center, sito web e rete di assistenza tecnica dedicati.