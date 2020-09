508 Peugeot Sport Engineered, ibrida e sportiva

E’ il primo di una serie di modelli ibridi sportivi che Peugeot si appresta a lanciare sotto la sigla Peugeot Sport Engineered, nuova divisione in seno alla Peugeot Sport. La 508 Peugeot Sport Engineered rappresenta la quintessenza del know-how degli ingegneri di PEUGEOT SPORT.

Esteticamente sono tanti i dettagli che la rendono immediatamente diversa dalla versione “normale”. Ci sono ruote con diametro di 20”, l’estrattore posteriore con ai lati i grandi scarichi, le bandelle sottoporta maggiorate, fascioni anteriore e posteriore rivisti e dotati di ulteriori profili aerodinamici nella parte bassa, i fregi e le pinze dei freni di colore giallo fluo e i dischi di grandi dimensioni. Inoltre, la carreggiata è maggiorata di 2,4 cm all’avantreno e di 1,2 cm al retrotreno. La carrozzeria sarà disponibile in tre diverse colazioni: grigio Selenium (esclusivo di questa versione), nero Perla, bianco Nacré. Tutti i monogrammi di 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED sono neri, a sottolineare l’innata sportività dell’auto.

All’ interno, il PEUGEOT i-Cockpit viene esaltato grazie ad un volante compatto dotato di tre artigli di colore Kryptonite, elementi distintivi del nuovo Marchio PEUGEOT SPORT ENGINEERED, e di un quadro strumenti 100% digitale. Le animazioni grafiche di quest’ultimo e dello schermo centrale da 10 pollici HD adottano in esclusiva la nuova firma del Marchio. I sedili adottano una conformazione in grado di contenere il corpo anche nella guida più impegnata, mantenendo nel contempo un elevato livello di comfort. La selleria è specifica ed è un mix sportivo di cuoio, tessuto a trama 3D ed Alcantara . L’abitacolo è caratterizzato da doppie impunture grigio tramontana e Kryptonite. Il sistema audio Hi-fi FOCAL, infine, è presente di serie.

La 508 Peugeot Sport Engineered monta una versione potenziata del sistema ibrido plug-in della 3008 HYbrid4, ed erogare complessivamente una potenza di 360 CV e una coppia di 520 Nm grazie alla combinazione di energia termica ed elettrica. Questa sinergia permette all’auto di raggiungere livelli di reattività quasi istantanei. Un dato su tutti: lo 0-100 km/h viene coperto in 5,2 secondi. Il powertrain è costituito da un motore turbo a benzina 1.6 da 200 CV, che invia la potenza alle ruote anteriori, e due motori elettrici: uno, da 110 CV, è disposto anteriormente e integrato al cambio automatico EAT8, l’altro, da 113 CV, si trova sull’asse posteriore.

Per la nuova sportiva della Casa del Leone, Peugeot dichiara una percorrenza di 42 km con la sola spinta dei motori elettrici, partendo con la batteria di 11,8 kWh completamente carica. In questa modalità la velocità massima è di 140 km/h. Se invece il guidatore inserisce la modalità di guida Hybrid, la vettura utilizza in maniera intelligente la spinta dei tre motori per minimizzare i consumi e percorrere fino a 50 km/l. Per ricaricarla bastano una wallbox casalinga a 7,4 kW e meno di due ore.

La Peugeot 508 Sport Engineered sarà ordinabile in Italia da dicembre e il debutto sul mercato avverrà ad aprile.