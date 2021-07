6 ore di Monza: il dirigibile Goodyear arriva a Milano

Un immenso dirigibile con la sua classica forma allungata che solca silenziosamente il cielo – imponente e al tempo stesso etereo – portando con sé il logo e i colori di Goodyear. Un’apparizione quasi surreale, fuori dal tempo e dallo spazio, che non passerà inosservata per tutti coloro che questo weekend (16-18 luglio) si troveranno a Milano e Monza

Dopo il ritorno nei cieli europei dello scorso anno, infatti, l’iconico Goodyear Blimp tornerà in Italia, nello specifico a Milano, per sorvolare i luoghi che hanno reso la città meneghina famosa in tutto il mondo: Piazza del Duomo, Navigli, quadrilatero della moda, Porta Nuova. Questo evento straordinario sarà veicolato live da @Igersitalia – la più grande Community italiana legata al mondo della promozione del territorio e della comunicazione visiva – così da permettere a tutto lo stivale di scoprire e apprezzare questo “bestione del cielo”. Ma non solo. Il Comune di Milano, grazie alla presenza su uno dei voli dell’Assessora al Turismo, Sport e Qualità della vita Roberta Guaineri, racconterà – da una prospettiva del tutto insolita – il cambiamento dei quartieri della città in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, invitando al tempo stesso tutta la città ad alzare gli occhi al cielo e sorprendersi di questa presenza insolita, ma unica.

Dopo Milano, sarà la volta del Parco di Monza, domenica 18 luglio, ospitare il Blimp che fornirà una copertura aerea della 6 Ore di Monza, una delle tappe del FIA World Endurance Championship (WEC), il campionato dove Goodyear, dopo due vittorie di classe, è stato nominato partner esclusivo di pneumatici della categoria prototipi.