70 anni di Jaguar: C-TYPE entra a far parte della famiglia “Classic Continuation”

Jaguar Classic celebra il 70° anniversario della leggendaria sportiva C-type dando vita ad una produzione rigorosamente limitata di nuovi modelli C-type Continuation, che saranno costruiti a mano presso lo stabilimento Jaguar Land Rover Classic Works di Coventry.

Il programma C-type Continuation, consentirà agli appassionati delle competizioni di auto storiche, di poter acquistare per la prima volta un esemplare nuovo di fabbrica dell’iconica vettura del 1953, che sarà equipaggiata con freni a disco “originali”.

La C-type, originariamente prodotta tra il 1951 e il 1953, era famosa per la sua forma eccezionalmente fluida sviluppata da Malcom Sayer, designer, esperto di aerodinamica e artista di Jaguar Cars. Al suo debutto nel 1951, la C-type vinse l’estenuante 24 Ore di Le Mans, facendo registrare la prima delle sette vittorie assolute di Jaguar nella gara di durata francese.

Dal 1952, la C-type è stata la vera pioniera nell’adozione dell’innovativa tecnologia dei freni a disco nelle competizioni motoristiche. Grazie ad un rivoluzionario sistema sviluppato da Jaguar e Dunlop, la C-type guidata da Stirling Moss ha ottenuto la prima vittoria per una vettura con freni a disco al Gran Prix di Reims in Francia, gareggiando successivamente alla Mille Miglia in Italia.

Nel 1953 la C-type vinse nuovamente la 24 Ore di Le Mans, sempre con un sistema di freni a disco. Altri successi arrivarono grazie ad alcuni proprietari privati, che contribuirono a consacrare Jaguar vicecampione nell’inaugurale World Sportscar Championship.

Dan Pink, Jaguar Classic Director, ha dichiarato: “Guidata da alcuni dei più ammirati piloti sportivi della storia, la C-type ha gettato le basi per il successo di Jaguar nelle competizioni di lunga durata e da sempre è sinonimo di design e innovazione ingegneristica. Settant’anni dopo, Jaguar Classic è orgogliosa di poter utilizzare le più recenti e innovative tecnologie di produzione, abbinate alle sue ineguagliabili abilità artigianali e alla sua esperienza senza tempo, per produrre nuovamente questa leggendaria auto del passato destinata ad una nuova generazione di appassionati.”

Delle 53 Jaguar C-type costruite negli anni 50, 43 furono vendute a proprietari privati. In linea con i modelli costruiti in quegli anni, le specifiche tecniche di produzione dell’auto prevedevano freni a tamburo, doppi carburatori SU e 200 CV di potenza.

Per un evento celebrativo di matrice sportiva del 2022, verranno costruiti otto nuovi esemplari di C-type Continuation destinati ai rispettivi proprietari. Ogni vettura rispecchierà le specifiche tecniche stabilite dal team ufficiale vincitore a Le Mans nel 1953, che includono il propulsore sei cilindri in linea da 3,4 litri da 220 CV con triplo carburatore Weber 40DCO3 e freni a disco.

Basandosi sull’esperienza acquisita con i precedenti programmi Jaguar Classic Continuation, sviluppati per le Lightweight E-type, XKSS e D-type, gli ingegneri di Jaguar Classic hanno focalizzato la loro attenzione sugli archivi Jaguar, incrociando successivamente i dati di riferimento di una C-type originale con la più recente tecnologia CAD, per dare vita ad una nuova C-type più autentica possibile.

L’accesso esclusivo ai disegni tecnici originali e a tutta la documentazione redatta dal team di tecnici che hanno sviluppato la C-type, compreso Malcolm Sayer, Responsabile competizioni della Lofty England, e gli ingegneri William Heynes, Bob Knight e Norman Dewis, assicura l’accurato mantenimento delle autentiche specifiche tecniche del 1953.

In questo progetto i dati provenienti dalla tecnologia CAD hanno raggiunto un livello ancora più elevato. Infatti, attraverso un configuratore online appositamente progettato, per la prima volta Jaguar Classic è in grado di offrire ai propri clienti l’opportunità di visualizzare in modo virtuale la propria C-type Continuation. Questo nuovo strumento, disponibile su classicvisualiser.jaguar.com, consente agli utenti di confrontare le varianti cromatiche e le diverse finiture disponibili tra le 12 autentiche tinte per l’esterno e le 8 colorazioni per l’interno. In aggiunta, sono disponibili le decalcomanie tonde in stile racing, lo stemma per il volante e quello per il cofano.

Ulteriori opzioni disponibili per i clienti delle C-type Continuation comprendono un sistema di ritenuta Harness Retention System approvato dalla FIA o una protezione contro il ribaltamento. Belle non solo da ammirare, queste autentiche nuove C-type saranno idonee anche per competizioni sportive riservate alle auto storiche, gare in pista e su strade chiuse.