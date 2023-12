777 hypercar: continua il tour della world premier negli Emirati Arabi

Prosegue il percorso della tournée dedicata alla World Premier della 777 hypercar negli Emirati Arabi. La vettura ha brillato sui circuiti di Yas Marina ad Abu Dhabi e del Dubai Autodrome durante gli eventi internazionali svolti dal 13 al 16 dicembre, organizzati in collaborazione con Curbstone Events e partecipati da istituzioni e ospiti vip.

La presentazione dinamica in anteprima mondiale del progetto dell’imprenditore Andrea Levy è stata un momento significativo tra Abu Dhabi e Dubai. La 777 hypercar, destinata all’uso esclusivo in pista, è stata ingegnerizzata e costruita da Dallara, equipaggiata con un motore Gibson e prodotta in soli 7 esemplari al prezzo di 7 milioni di euro ciascuno.

La tournée prosegue con l’esposizione presso il GPX Store dell’Autodromo di Dubai, dal 18 dicembre al 4 gennaio 2024, per poi trasferirsi al Dragon Race International LLC. Qui, la vettura sarà la protagonista principale durante la 24 ore di Dubai, che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2024, e nell’Asian Le Mans 4 Ore, programmato per il 3 e 4 febbraio 2024.