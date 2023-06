A CityLife arriva la 1000 Miglia

Il prestigioso quartiere futuristico di CityLife si prepara ad accogliere un evento epocale: per la prima volta nella sua storia, la 1000 Miglia farà tappa in questa moderna e innovativa area urbana. L’annuncio ufficiale è stato dato durante una conferenza stampa tenutasi il 9 giugno a Brescia, suscitando grande entusiasmo tra gli appassionati di auto d’epoca e gli amanti delle corse automobilistiche.

La 1000 Miglia, nata nel lontano 1927 grazie all’intuizione di Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Aymo Maggi, è ancora oggi considerata l’evento storico per auto più amato e conosciuto a livello mondiale. Ciò che rende questa gara così speciale è il suo percorso, che attraversa scenari mozzafiato del nostro Paese, offrendo un’esperienza unica per tutti coloro che vi prendono parte.

Dal 13 al 17 giugno, CityLife ospiterà ben 420 auto, di cui 15 selezionate per una lista speciale di partenza da Brescia. Questo quartiere all’avanguardia, con la sua architettura moderna e le sue strutture all’avanguardia, sarà lo sfondo perfetto per l’inizio di un’avventura epica lungo il percorso classico che collega Brescia a Roma e ritorno.