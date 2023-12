A Courmayeur riapre lo “Spazio BMW”

BMW Italia rinnova per la stagione invernale 2023/2024 lo Spazio BMW di Courmayeur, un luogo dedicato all’esperienza del brand, alla cultura, al lifestyle e all’innovazione. L’iniziativa è nata lo scorso anno sull’onda del successo della House Of BMW di Milano e si propone di trasferire lo stesso spirito di relazione con il mercato nel contesto unico e suggestivo delle Alpi.

Lo Spazio BMW si trova nell’accogliente lounge del Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur, offrendo un ambiente raffinato e di grande fascino. Questo spazio aprirà al pubblico il 7 dicembre 2023 e rimarrà aperto fino ad aprile 2024, offrendo una serie di eventi lifestyle e presentazioni dei nuovi modelli BMW, a partire dalla nuova BMW X2, l’auto che per prima ha introdotto il concetto di Sports Activity Coupé (SAC) nel segmento delle compatte premium e ora, con la seconda generazione, è ancora più unica, sportiva e innovativa, anche nella variante completamente elettrica BMW iX2.

In linea con l’approccio del gruppo alla valorizzazione della qualità della relazione con le persone, Spazio BMW si presenta come un luogo dove vivere e condividere esperienze, incontrare persone e immergersi nell’universo del brand. Sarà possibile partecipare ad attività di test drive organizzate nella località, sia su strada che sulla pista di neve e ghiaccio, per provare le prestazioni e l’affidabilità dei veicoli BMW in un ambiente unico e suggestivo.

La presenza di BMW a Courmayeur si completa con la sponsorizzazione della Scuola Sci e Snowboard Courmayeur, rafforzando l’impegno del brand nella promozione dello sport come parte integrante di uno stile di vita sano e dinamico.