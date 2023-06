A Le Mans Michelin ha celebrato 100 anni di innovazione

La celebre gara delle 24 Ore di Le Mans non è soltanto un evento motoristico di prestigio, ma anche un vero e proprio catalizzatore di innovazioni sostenibili. Michelin, uno dei principali protagonisti nel mondo delle corse automobilistiche, ha compreso appieno il valore di questa competizione unica nel suo genere e l’ha adottata come un mezzo per affrontare le sfide attuali della mobilità e dell’ambiente.

In occasione del centenario della 24 Ore di Le Mans, Michelin ha lanciato la sua campagna #WeRaceForChange, che ha trovato ampio spazio nel villaggio dell’evento. Lo scopo di questa iniziativa era quello di spiegare fino a che punto il motorsport contribuisce all’innovazione, mettendo in luce le diverse professioni e aree di attività coinvolte. Michelin, che vanta un incredibile palmarès nel mondo delle corse, partecipa a queste competizioni con l’obiettivo di cambiare il modo in cui ci muoviamo, non solo per la gloria dei titoli.

I visitatori che si sono recati a Le Mans hanno avuto l’opportunità di visitare lo stand di Michelin, dove sono state presentate le innovazioni dell’azienda francese. Tra queste, spicca il nuovo pneumatico sviluppato per il prototipo da gara alimentato a idrogeno di Green GT, che utilizza il 63% di materiali sostenibili. Questo pneumatico rappresenta una tappa importante nel percorso intrapreso da Michelin, che ha l’ambizioso obiettivo di utilizzare il 100% di materiali sostenibili, riciclati o provenienti da fonti rinnovabili, in tutte le sue gamme entro il 2050.

Sul fronte delle competizioni, Michelin ha sviluppato una nuova gamma di pneumatici per la classe Hypercar, che è stata completamente testata e sviluppata al simulatore. La capacità di Michelin di riprodurre fedelmente, attraverso dati intelligenti e sofisticati algoritmi matematici, il comportamento dei pneumatici in diverse situazioni ha permesso di creare una simulazione digitale di altissimo livello. Grazie a oltre 20 anni di esperienza nella tecnologia di simulazione avanzata, Michelin ha sviluppato Tame Tire, uno strumento unico al mondo per la modellazione termo-meccanica dei pneumatici. Questo strumento crittografato è in grado di riprodurre in modo dinamico gli effetti della temperatura sulle materie prime e sulla pressione dei pneumatici durante il loro utilizzo. Non solo contribuisce allo sviluppo di pneumatici da competizione, ma anche di pneumatici per auto stradali ad alte prestazioni, permettendo di analizzare l’interazione tra pneumatici e telaio in diverse condizioni, compresi i cambiamenti che avvengono durante l’elettrificazione delle vetture.

Per aumentare ulteriormente la propria capacità digitale, Michelin ha recentemente acquisito la società britannica Canopy Simulations, specializzata nella simulazione del tempo sul giro. Grazie a questo investimento, Michelin sarà in grado di accelerare la ricerca e lo sviluppo utilizzando un “pilota virtuale” per compiti standardizzati che solitamente venivano svolti da un pilota reale in un simulatore dinamico.

A distanza di cento anni dalla sua prima vittoria alla 24 Ore di Le Mans nel 1923, Michelin continua a rafforzare la sua capacità innovativa, grazie anche a una strategia di progresso tecnologico che posiziona il motorsport come elemento centrale per l’innovazione. La gara diventa quindi un banco di prova per l’azienda, che mette alla prova le sue soluzioni sostenibili e porta avanti la sua missione di cambiare la mobilità attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia.