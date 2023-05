A Mirabilandia l’esclusiva “Notte Rosa” di Claudio Cecchetto

Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d’Italia, si prepara ad accogliere un evento straordinario per festeggiare il 18º anniversario della “Notte Rosa”, l’appuntamento che da tempo anima le estati della Riviera romagnola, un evento firmato Claudio Cecchetto, figura di spicco nell’ambito della musica e dello spettacolo. Sabato 8 luglio, il Parco si trasformerà in una location speciale per una serata unica, impreziosita dai djset curati da Jody e Leonardo Cecchetto, insieme ai dj e ai vocalist del famoso Samsara di Riccione.

La “Notte Rosa” ha raggiunto la maggiore età, consolidando il suo status di Capodanno dell’Estate in Riviera. Per celebrare questa pietra miliare, Mirabilandia ha deciso di rendere omaggio ai primi 1000 diciottenni* che si presenteranno al Parco, regalando loro l’esclusiva t-shirt limited edition dell’evento. Sarà un modo per coinvolgere e rendere partecipi i giovani che, con il loro entusiasmo e spirito festoso, hanno contribuito a rendere la “Notte Rosa” un simbolo dell’estate romagnola.

Ma le sorprese non finiscono qui. Oltre alla musica coinvolgente con i tormentoni estivi degli ultimi 18 anni della “Notte Rosa”, gli ospiti avranno l’opportunità di divertirsi con le numerose attrazioni e gli spettacoli in programma. Quando le prime luci della sera coloreranno il cielo, sarà particolarmente suggestivo salire sulla ruota panoramica Eurowheel, che offre una vista mozzafiato da un’altezza di 90 metri. Questa imponente struttura è la seconda ruota panoramica più alta del continente e permetterà agli spettatori di ammirare l’onda rosa che si estende lungo tutta la Riviera romagnola.

Per gli amanti delle emozioni forti, le attrazioni adrenaliniche di Mirabilandia non deluderanno le aspettative. Tra queste, non possono mancare l’iSpeed, il coaster ad alta velocità e lancio più alto d’Italia, che farà accelerare il cuore dei visitatori. Il Katun, invece, con il suo loop a 360 gradi e un audace salto di 50 metri, è considerato il coaster invertito numero uno in Europa. Infine, per chi desidera rinfrescarsi durante la giornata, non c’è niente di meglio di un’avventura sul Divertical, il water coaster più alto del mondo.