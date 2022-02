A Mladá Boleslav è iniziata la produzione di ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV

E’iniziata la produzione di nuovo ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV presso lo stabilimento principale di ŠKODA AUTO a Mladá Boleslav. Come il modello ENYAQ iV SUV, anche ENYAQ COUPÉ iV si basa sulla piattaforma modulare elettrificata MEB del Gruppo Volkswagen. La capacità produttiva del nuovo elegante coupé arriverà a regime a oltre 120 unità al giorno, dalle stesse linee in cui sono prodotti i modelli ŠKODA ENYAQ iV, OCTAVIA e OCTAVIA iV.

Quando la produzione sarà a regime, circa 2.000 collaboratori saranno in grado di produrre più di 120 unità di ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV al giorno, sulla stessa linea di ENYAQ iV e OCTAVIA. Le due varianti di ENYAQ iV sono gli unici modelli basati sulla piattaforma modulare elettrificata MEB del Gruppo Volkswagen a essere prodotti al di fuori della Germania.

Il coinvolgente ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV combina linee sportive con spazi generosi e offre un bagagliaio con una capacità di 570 litri. Il tetto panoramico in vetro, di serie, è il più grande di sempre su un modello di serie ŠKODA e abbraccia l’intero tetto. Allo stesso tempo, è più sottile e offre ai passeggeri più spazio per la testa.

Il coefficiente aerodinamico del nuovo modello è stato migliorato rispetto a ŠKODA ENYAQ iV. Si attesta a 0.234 cd e contribuisce all’elevata efficienza di ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV. A seconda della configurazione, l’autonomia massima arriva a 545 km nel ciclo WLTP, il che rende ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV particolarmente adatto per lunghi viaggi.

Nel quadro della NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030, la Casa boema è impegnata nell’elettrificazione dei suoi modelli: entro il 2030, saranno lanciati almeno altri tre modelli 100% elettrici che si collocheranno al di sotto di ENYAQ iV, per dimensioni e prezzo. L’obiettivo è aumentare la quota di veicoli 100% elettrici venduti in Europa dal brand ŠKODA tra il 50% e il 70% entro il 2030, a seconda degli sviluppi del mercato. In questo modo, l’azienda pianifica di ridurre le emissioni della sua flotta di oltre il 50% rispetto al 2020. Allo stesso tempo, ŠKODA AUTO si impegna a fare della Repubblica Ceca il fulcro dell’elettromobilità. Per salvaguardare i posti di lavoro esistenti e crearne di nuovi, entro il 2030 componenti elettriche o interi veicoli elettrici verranno prodotti in tutti e tre gli stabilimenti boemi di ŠKODA AUTO a Mladá Boleslav, Kvasiny e Vrchlabí