A Pitti Uomo 105 debutta la capsule “Suns & 500”

Al “Pitti Uomo 105”, SUNS ha presentato la sua nuovissima linea di abbigliamento con licenza Fiat 500, consolidando ulteriormente la sua presenza nel panorama della moda. Un progetto che si basa su valori condivisi come l’italianità e la creatività, che consentono ad entrambi i marchi di distinguersi a livello internazionale e di affrontare il futuro con ottimismo e personalità. In sintonia con lo spirito positivo della dolce vita italiana, la collezione riflette l’impegno di Fiat 500 e Suns nel offrire ai propri clienti un’esperienza completa del marchio, concentrata su comfort, design, tecnologia e sostenibilità ambientale.

Fiat 500 rappresenta uno dei migliori esempi dell’ingegno italiano che ha conquistato una vasta gamma di clienti in termini di età, gusti e nazionalità. Lanciata nel 1957 e reintrodotta nel 2007, la mitica Cinquecento ha segnato l’Europa negli anni ’60 e, nel primo decennio del 2000, ha rivoluzionato il concetto di city-car, introducendo uno stile e un’innovazione tecnologica senza precedenti nel settore. Oggi, l’iconica 500 continua a giocare un ruolo di rilievo nella mobilità urbana sostenibile grazie alla sua motorizzazione ibrida, che offre tecnologia accessibile a tutti e facile da utilizzare. Il segreto del suo successo risiede nella continua evoluzione, mantenendo sempre fedeltà alla sua identità e uno stile distintivo e gioioso, che ha conquistato i cuori di milioni di automobilisti in tutto il mondo.

L’innovazione e lo stile che caratterizzano i prodotti di Suns, un marchio nato nel 2018 specializzato in abbigliamento tecnico e sportivo chic, rispondono alle esigenze dei consumatori moderni: dinamismo, stile pulito ed ecosostenibilità. Oltre a queste caratteristiche fondamentali, i creativi hanno aggiunto ingredienti unici e simbolici, posizionando il marchio sul mercato con una visione personale di day wear contemporaneo e accessibile, che sia al tempo stesso comodo e funzionale. Il progetto, all’interno del gruppo Zero&Co e del laboratorio in Puglia, fonde abilmente maestria artigianale e tecnologie all’avanguardia, rispettando rigorosamente le procedure della filiera: dall’approvvigionamento energetico tramite pannelli fotovoltaici alle certificazioni per le materie prime, fino a un processo di riciclo che contribuisce all’economia circolare. Attualmente, la distribuzione avviene attraverso il canale wholesale e retail, con la presenza di Suns anche in punti vendita diretti in Europa, oltre che sulla piattaforma e-commerce.