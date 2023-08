A scuola di guida con Citroën Ami – 100% ëlectric

Citroën Italia e l’Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA) hanno stretto una significativa collaborazione per incentivare una rapida diffusione della mobilità elettrica tra le nuove generazioni. L’accordo è mirato a fornire ai giovani l’opportunità di avvicinarsi fin da subito all’esperienza di guida elettrica, ottenendo il certificato di idoneità per la patente AM.

In risposta alla crescente richiesta da parte dei ragazzi per questa abilitazione, Citroën ha introdotto sul mercato l’innovativa e anticonformista Citroën Ami – 100% ëlectric, un’ultracompatta vettura a zero emissioni di CO2 che può essere guidata dai 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM.

L’UNASCA si unisce all’iniziativa “Gëneration Ami – a scuola di electric mobility”, una campagna di educazione stradale e ambientale concepita e realizzata da Citroën, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo progetto, premiato lo scorso anno con il prestigioso “CEO for LIFE Awards”, si inserisce nelle scuole superiori e nelle società sportive per sensibilizzare i giovani su temi correlati agli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Un elemento fondamentale di questa partnership è l’offerta da parte di Citroën di un kit didattico alle autoscuole aderenti. Questo materiale verrà utilizzato durante i corsi per il conseguimento del patentino AM, permettendo di approfondire il tema della mobilità urbana elettrica, sottolineando l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, oltre che la comodità di guida offerta dalle vetture elettriche.

Il kit comprende anche un questionario finale, che consentirà ai ragazzi di testare la loro comprensione dei contenuti del progetto. Completando con successo il questionario, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione che permetterà loro di ottenere dei Crediti Formativi e di partecipare al Concorso a Premi GënerationAMI. Tra tutti i partecipanti sarà estratto un fortunato vincitore, che avrà la possibilità di usufruire di un comodato d’uso gratuito della Citroën AMI per 6 mesi.