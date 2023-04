A Torino in scena la 5G Jazz Jam Session del futuro

OpNet è il partner tecnologico di Rai Way per il progetto 5G Audiovisual Broadcast Broadband Network, che si concentra sulla Connettività Wireless e le Private 5G. Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con Nokia e altri 11 partner, tra cui Rai, il Comune di Torino, il Politecnico di Milano e la Sicilia Multimedia.

Rai Way ha vinto il bando di gara “5G AUDIOVISIVO 2022” del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT) con un finanziamento di 1 milione di euro. La sperimentazione, che durerà un anno, si concentrerà sulla modalità Broadcast con copertura delle aree delle città di Palermo e Torino e sulla modalità Broadband con la realizzazione di use case innovativi.

Dopo la tappa palermitana dello scorso 17 marzo, la sperimentazione ha preso vita a Torino, con una live performance di musica, danza e pittura sviluppatasi nella cornice del Torino Jazz Festival sulle note della Gianpaolo Petrini Big Band «distribuita» in tre location all’interno delle Officine Grandi Riparazioni: Fucine, Duomo e Binario 3.

I musicisti collegati tra loro dalla 5G Private Network di OpNet hanno potuto eseguire un’improvvisazione Jazz grazie alle prestazioni garantite dalla tecnologia impiegata.

Sul fronte dell’innovazione tecnologica, per la parte di distribuzione dei contenuti, mediante soluzioni di Edge Computing, si è sperimentata con successo la possibile sinergia tra le due reti (5G Broadcast e CDN) attraverso un sistema di commutazione trasparente per l’utente, di tipo “seamless”.