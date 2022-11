Abarth 500e: ecco la prima sportiva elettrica dello Scorpione

Abarth inaugura un’era totalmente nuova con il debutto della Nuova Abarth 500e, completamente elettrica, che va ad arricchire la sua gamma di modelli, ed entra in Brasile con il lancio di successo della Nuova Abarth Pulse per essere più Abarth che mai.

La Nuova Abarth 500e è l’Abarth 500 più reattiva ed emozionante di sempre nella guida in città, con prestazioni migliori dell’Abarth 695 in termini di prontezza. Infatti, è più veloce di 1 secondo nella ripresa urbana, il che significa un’accelerazione del 50% più rapida da 20 a 40 km/h rispetto alla sua rivale a benzina.

E’ più veloce anche al di fuori della guida cittadina, ad esempio sui tornanti, dove da 40 a 60 km/h può raggiungere la velocità desiderata in appena 1,5 secondi – molto più velocemente della versione a benzina, che rimane indietro di 15 metri, raggiungendo i 60 km/h un secondo dopo.

Infine, su strada aperta, la Nuova Abarth 500e full electric esegue manovre di sorpasso più velocemente della sua versione a benzina, raggiungendo una velocità di 100 km/h (partendo da 60 km/h) quando la sua controparte sta ancora viaggiando a 91 km/h, con una differenza di circa 1 secondo. In sintesi, sulla pista di “Misto Alfa Handling Track” di Balocco, la Nuova Abarth 500e batte la 695 di oltre un secondo.

Inoltre, il motore elettrico più reattivo, il passo più lungo, la migliore tenuta di strada, grazie all’allargamento della carreggiata, e il miglior bilanciamento tra gli assi offrono una grande maneggevolezza e dinamica di guida, garantendo alla Nuova Abarth 500e una risposta più rapida, una migliore entrata, velocità di percorrenza e uscita in curva.

E’ dotata di una potente batteria da 42 kWh accoppiata ad un potente motore elettrico, per un totale di 113,7kW/155cv, che unisce le prestazioni dello Scorpione all’innovazione della mobilità elettrica. Infatti, può raggiungere da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. Vanta un’accelerazione ai vertici della categoria e, al contempo, garantisce zero emissioni.

Sono disponibili tre esclusive modalità di guida incentrate sulle prestazioni – Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track – che offrono ai clienti la totale libertà di esaltare al massimo l’assetto sportivo e di scatenare la potenza della propria Abarth in ogni sfida su strada.

Nuovi elementi di design conferiscono alla Nuova Abarth 500e uno stile unico e audace, ispirandosi al passato ma aggiungendo ancora più adrenalina all’intera esperienza di guida. Il nuovo logo dello Scorpione “elettrificato” è posizionato più in alto e, insieme ai fari e alla calandra, conferisce all’auto un aspetto ancora più audace.

Il carattere sportivo della Nuova Abarth 500e è esaltato anche dai fari anteriori full LED con la nuova firma Abarth, dai freni a disco anteriori e posteriori, dalle nuove scritte Abarth anteriori e posteriori in grigio titanio scuro, dal nuovo logo laterale elettrificato dello Scorpione, dal tetto fisso in vetro e dai vetri posteriori oscurati per una maggiore privacy.

Stile e sportività trovano la loro massima espressione a bordo della Nuova Abarth 500e, come si evince da numerosi dettagli: dall’ambiente scuro dei montanti e del cielo alla nuova fascia Poison Blue per l’abbattimento dei sedili anteriori. L’alternanza di materiali pregiati ed elementi di design più sportivi crea una combinazione unica ed esclusiva in questo segmento di mercato.

Elettrizante sarà anche l’esperienza di acquisto. La customer experience della Nuova 500 sarà paperless, online e intuitiva, in linea con la strategia di semplicità e soddisfazione del cliente del marchio. I clienti ne avranno un assaggio fin dal primo click. Basteranno pochi minuti per creare e prenotare la propria Abarth. La nuova esperienza di acquisto online prenderà il via il 22 novembre, con la Nuova Abarth 500e Edizione Scorpionissima. Un’esclusiva fase di pre-booking di un mese sarà dedicata ai soli membri della comunità Abarth, come premio speciale per il loro impegno nella co-creazione della Nuova 500 attraverso il progetto web-based “Performance creators”.