Abarth 500e protagonista assoluta alla Milan Games Week

Si è da poco conclusa la rassegna “Milan Games Week & Cartoomics”, più importante appuntamento italiano dedicato ai videogiochi, agli esport, al digital entertainment e alla geek culture, e dallo scorso anno, anche al mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento. Protagonista della kermesse milanese il brand Abarth che vanta un forte legame con il mondo del gaming, poiché da sempre la passione spinge gli Abarthisti ad esprimere il proprio apprezzamento verso tutto ciò che replica l’adrenalinica esperienza di guida di ciascun modello da pista.

Per l’occasione, il marchio dello Scorpione ha chiamato a raccolta la Community Abarth e i fan del gaming sul suo stand allestito nell’area E-Sport, dove hanno potuto vivere sfide esaltanti al simulatore Assetto Corse con la possibilità prima di scegliere e customizzare la propria Abarth e poi affrontare i più famosi tracciati europei.

Il momento clou dell’evento milanese è stata l’anteprima della Nuova Abarth 500e, completamente elettrica. Per l’intera giornata di venerdì, infatti, la novità è stata coperta con un telo brandizzato Abarth per poi essere svelata l’indomani con una cerimonia che ha fatto battere i cuori di tutti i visitatori della fiera. Inoltre, 24 ore prima del reveal, sullo schermo è partito un countdown che ha reso l’atmosfera ancora più suggestiva.

Con la partecipazione al “Milan Games Week & Cartoomics”, il brand dello Scorpione consolida il legame con il mondo digitale e il gaming, come dimostrano le diverse iniziative avviate in questi anni. Ad iniziare dall’avvincente torneo Abarth Virtual Racing League, che si è svolto tra luglio e ottobre del 2020. E in occasione dell’Abarth Digital Day, alla fine del 2020, il popolo di Abarth si è radunato sul web dando vita al più grande raduno digitale al mondo, conquistando l’ambito Guinness World RecordsTM. Poi nel 2021 è stata la volta dell’Abarth “Hot Lap”, un’adrenalinica competizione virtuale in cui i partecipanti, aderenti alla community Abarth e professionisti degli e-games, si sono sfidati all’interno del gioco Assetto Corsa. Tra l’altro, lo scorso ottobre questo progetto è stato insignito del titolo “Miglior campagna digitale integrata in ambito automotive” dalla giuria dei prestigiosi NC Digital Awards. Insomma, Abarth continua ad accrescere la propria presenza nel mondo digitale e, in particolare, in quello sempre più seguito del gaming, con l’obiettivo di ampliare la sua platea di appassionati. Attualmente la Community “The Scorpionship” – alla quale è possibile aderire gratuitamente attraverso il sito abarth.com/scorpionship – conta oltre 160.000 iscritti tra fan e possessori. A livello globale ci sono 95 club ufficiali in 22 Paesi e quattro continenti.