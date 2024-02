Abarth 500e tra le finaliste dei World Car Awards 2024

L’Abarth 500e è stata selezionata tra le 5 finaliste della categoria World Urban Car ai World Car Awards del 2024. La vettura, completamente elettrica, è riuscita ad attirare l’attenzione dei giurati, i quali l’hanno selezionata come una delle finaliste.

I World Car Awards, giunti al loro ventesimo anniversario e considerati tra i più importanti premi al mondo nel campo dei motori, hanno l’obiettivo di riconoscere e ispirare l’eccellenza, la leadership e l’innovazione automobilistica in un’industria, quella dell’ automotive, soggetta a rapidi cambiamenti.

L’Abarth 500e competerà nella categoria World Urban Car per il 2024 con altre quattro contendenti. Le finaliste sono state scelte da una giuria composta da oltre cento giornalisti specializzati nell’ automotive provenienti da 29 paesi che hanno votato segretamente dopo aver effettuato dei test-drive filmati e trasmessi su World Car TV.

Le vincitrici delle sei categorie, inclusa quella in cui compete l’Abarth 500e, saranno annunciate il 27 marzo in occasione della cerimonia live al New York International Show, il salone automobilistico più seguito e popolare di tutto il Nord America.