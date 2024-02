Abarth e Breil ancora insieme con il nuovo orologio ispirato ad Abarth 500e

Per il decimo anno consecutivo, Abarth e Breil hanno collaborato per presentare il loro più recente orologio automatico, il Breil Abarth 500e. Questa volta, il focus è sul primo modello elettrico di Abarth, e l’orologio, disponibile in soli 999 esemplari, è un’autentica celebrazione della rinomata sportività e del design distintivo del veicolo.

L’orologio ispirato all’Abarth 500e cattura con precisione le caratteristiche iconiche della sportiva full-electric di Abarth, enfatizzando l’impeccabile cura dei dettagli. Come l’auto stessa, l’orologio unisce abilmente tecnologia, stile e prestazioni. Il quadrante scheletrato con finitura titanica rende omaggio al design dei cerchioni delle ruote dell’Abarth 500e, offrendo uno sguardo all’interno dell’orologio dove si trova il movimento automatico Seiko NH70.

L’orologio si distingue ulteriormente grazie ai dettagli in un vivace colore “Acid Green”, utilizzato per evidenziare le lancette dei secondi e gli indici sul rehaut. La cassa in acciaio IP titanica richiama il taglio dei fari anteriori dell’auto, riflettendo l’aspetto deciso e sportivo della vettura.

Completo di un bracciale in acciaio IP titan, il nuovo Breil Abarth 500e porta con sé uno dei tratti distintivi di Abarth: il caratteristico “rombo” udibile attraverso il QR code sulla fibbia, riproducendo il suono del Sound Generator, che rende questo “pocket rocket” facilmente riconoscibile tra i veicoli del suo segmento.

Gli appassionati dei marchi Abarth e Breil possono ora godere di prodotti che uniscono il design accattivante e la precisione, frutto di una collaborazione che ha resistito al passare del tempo per un decennio. Entrambi i marchi condividono una passione comune per il design, le prestazioni e l’attenzione scrupolosa ai dettagli. Ancora una volta, Abarth ha emesso il suo caratteristico “ruggito”, riempiendo di orgoglio la propria comunità.