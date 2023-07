Abarth e Mission: Impossible insieme per una campagna adrenalinica

Dove c’è la performance, c’è Abarth: la celebre casa automobilistica italiana si unisce alla saga di Mission: Impossible per una nuova campagna di marketing emozionante. “Mission Possible” è il titolo di questa collaborazione straordinaria tra Abarth e Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, che celebra i valori condivisi dai due marchi: guida avvincente, adrenalina, potenza e prestazioni straordinarie. Il prossimo capitolo di questa saga epica arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 12 luglio.

Questo nuovo film non deluderà gli amanti delle acrobazie mozzafiato e delle esperienze uniche, che possono essere apprezzate sia al cinema che al volante della nuovissima auto elettrica di Abarth. La Nuova Abarth 500e viene accolta come un’icona nel mondo dell’automobilismo, rappresentando l’obiettivo principale del marchio: creare auto sportive che dimostrino le incredibili capacità dell’Abarth elettrica.

Nello spot pubblicitario, i protagonisti della saga, Ethan Hunt e Grace, sono coinvolti in un inseguimento ad alta velocità a bordo della classica Fiat 500 Abarth gialla. Ma dietro la facciata di questa vettura si nasconde la nuova Abarth elettrica, pronta ad essere scatenata. In una corsa dinamica e agile contro il tempo, la Fiat 500 Abarth sfreccia per le strade lastricate di Roma. Durante la fuga avvincente, che trasforma il giorno in notte, il modello originale del 1960 si trasforma magicamente nella Nuova Abarth 500e, mentre il logo dello Scorpione si staglia orgogliosamente sulle strade della città eterna. Questa sequenza mozzafiato è la testimonianza definitiva che Abarth riesce a rendere possibile l’impossibile.

Questa collaborazione tra Abarth e Mission: Impossible consente allo Scorpione di incarnare appieno la sua missione: trasformare le auto comuni in qualcosa di straordinario. Fin dagli anni Cinquanta, Carlo Abarth ha affermato la sua volontà di offrire a tutti la possibilità di vivere ogni giorno la propria passione per la guida. Questa partnership è l’ennesima dimostrazione di come Abarth mantenga fede a questa promessa, creando veicoli che offrono emozioni uniche e prestazioni straordinarie.

L’uscita del nuovo film Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One è attesa con grande trepidazione dai fan della saga e dagli appassionati di auto sportive. La Nuova Abarth 500e rappresenta l’evoluzione della casa automobilistica italiana, che abbraccia la tecnologia elettrica senza rinunciare alla potenza e all’emozione che solo un’auto Abarth può offrire.

Il 12 luglio sarà una data da segnare in rosso sul calendario: il giorno in cui il pubblico potrà immergersi nell’azione, sia sul grande schermo che al volante della Nuova Abarth 500e. Abarth e Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One promettono di offrire una combinazione unica di avventura cinematografica e potenza automobilistica, portando il brivido della saga direttamente nella vita di tutti i giorni.