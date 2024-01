Abarth e Stellantis Motorsport: ecco l’Abarth più potente di sempre

Abarth e Stellantis Motorsport si uniscono per annunciare la loro collaborazione volta a definire un nuovo standard nell’universo delle auto elettriche attraverso la creazione dell’Abarth più potente di sempre, con una potenza di 240 CV. Questa partnership è un omaggio alla ricca storia di Abarth nel mondo delle competizioni automobilistiche, dove la competizione è da sempre radicata nel suo DNA. Attraverso il trasferimento tecnologico del marchio, le soluzioni più all’avanguardia, testate su pista per migliorarne prestazioni e affidabilità, sono costantemente integrate nelle vetture di serie per garantire un’esperienza di guida entusiasmante. Lo stesso impegno si ritrova in Motorsport, l’entità del Gruppo Stellantis dedicata alle attività sportive dei marchi, delle divisioni e delle filiali.

Abarth e Stellantis Motorsport hanno concretizzato questa visione attraverso la creazione di una piattaforma innovativa, frutto di diverse tecnologie, esperienze nelle competizioni, competenze ingegneristiche e innumerevoli ore di test. Questa piattaforma, basata sulla consolidata eCMP e ora denominata Perfo-eCMP, rappresenta un nuovo standard di prestazioni.

Ogni componente tecnologico è stato scrupolosamente analizzato, ottimizzato e perfezionato da un team composto da ingegneri, esperti e collaudatori di Abarth e Stellantis Motorsport, dando vita a un prodotto straordinario. Il risultato è un’autentica gemma, una nuova stella caratterizzata da un motore ad alte prestazioni e sospensioni configurate in modo specifico per garantire maneggevolezza, dinamicità e stabilità, insieme a una precisione di traiettoria elevata e una straordinaria guidabilità sportiva in tutte le condizioni.

Per migliorare ulteriormente le prestazioni, la nuova Abarth è dotata di un differenziale autobloccante specificamente sviluppato per le caratteristiche di un propulsore completamente elettrico, contribuendo alla sua dinamicità. Il risultato è l’Abarth più potente mai realizzata, un progetto che unisce innovazione e prestazioni estreme, non solo attraverso una messa a punto, ma creando un nuovo punto di riferimento con un’architettura innovativa che si integra perfettamente con un motore ad alte prestazioni montato su un telaio sportivo.

La nuova Abarth, con i suoi 240 CV, è dotata anche di un sistema frenante avanzato, caratterizzato da dischi freno più grandi e superfici disco, garantendo maggiore potenza e stabilità, con un’eccellente dissipazione del calore e resistenza all’usura.

Frutto dell’esperienza nelle competizioni di Formula E, i nuovi pneumatici assicurano il massimo grip senza compromettere autonomia e comfort acustico. La bimescola innovativa offre una presa extra in curva e un’autonomia migliorata, mentre l’inserto in poliuretano contribuisce a ridurre il livello di rumore percepito del 20%.

All’interno, i sedili ad alto comfort, progettati ergonomicamente per la guida sportiva, assicurano comfort anche nei viaggi più impegnativi. Composti da quattro imbottiture diverse per un supporto ottimizzato su ogni parte del corpo, questi sedili ad alte prestazioni presentano una forma avvolgente che offre supporto laterale durante le curve, garantendo allo stesso tempo una maggiore durata grazie all’alta densità dell’imbottitura.

I team di Abarth e Stellantis Motorsport hanno curato ogni dettaglio per creare un prodotto che offra divertimento, prestazioni e sicurezza agli appassionati del marchio, rimanendo fedeli alle radici di Abarth e avanzando nel percorso di elettrificazione. Ulteriori dettagli sul progetto saranno comunicati in seguito.