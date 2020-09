Abarth: ecco le 595 Scorpioneoro e Monster Energy Yamaha

Abarth presenta due spettacolari serie speciali – la 595 Scorpioneoro e la 595 Monster Energy Yamaha – che esprimono al meglio la doppia anima del brand: stile e performance, oltre ad altri due importanti valori del brand, rispettivamente, l’Heritage e il Fun.

L’Abarth 595 Scorpioneoro è una limited edition realizzata in soli 2.000 esemplari che rende omaggio e si ispira alla esclusiva A112 Abarth “Gold Ring”, più conosciuta tra gli appassionati come A112 Abarth “Targa Oro”. Un’auto davvero esclusiva, prodotta nel 1979 in soli 150 esemplari: entrambe sono caratterizzate dalla livrea nera, dai dettagli dorati, da interni raffinati e dalla ricca dotazione di serie, coerentemente con la tradizione delle “granturismo italiane”. Sotto il cofano “scalpitano” 165 CV, per un rapporto peso/potenza di 6,5 kg/CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Il motore 1.4 T-jet, omologato Euro6D TEMP, è abbinato al cambio meccanico o, su richiesta, al cambio sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante. Anche la serie speciale Abarth 595 Scorpioneoro è un autentico “pezzo da collezione”, prodotto in tiratura limitata, con una preziosa targhetta numerata all’interno dell’abitacolo.

Ispirata esteticamente alla livrea della YZR-M1 Monster Energy Yamaha MotoGP 2020, la nuova serie speciale Abarth 595 Monster Energy Yamaha, invece, strizza l’occhio a clienti giovani e amanti del motorsport, con un prodotto emozionante e allo stesso tempo esclusivo, oltre che performante come tutte le Abarth.

Prodotta in tiratura limitata di 2.000 esemplari, la nuova serie speciale celebra la partnership tra i due brand che dura dal 2015. Un legame nato su valori condivisi: performance, racing, tecnologia e divertimento.

Anche la 595 Monster Energy Yamaha è equipaggiata con il motore 1.4 T-jet – omologato Euro6D TEMP e abbinato al cambio manuale o, su richiesta, a quello sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante – che eroga 165 CV.

Due progetti stilisticamente diversi, ma che vedono lo Scorpione ancora una volta assoluto protagonista.